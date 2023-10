Deux start-up belges parmi les lauréats du "Toys&Games of the year": "C'est un rêve de gosse qui se réalise pour moi aujourd'hui"

Hikari et les météores. ©Hikari

“C’est un rêve de gosse qui se réalise pour moi aujourd’hui”, dira, en recevant son prix, Justin Lalieux, designer de formation et de profession, qui s’est tourné vers le jouet pendant le Covid chez Label. “Des figurines 100 % responsables, provenant de matières recyclées, 100 % belges, en ce compris la production, ce qui est un tour de force, et 100 % articulées, flexibles, démontables et réparables puisque composées de vingt pièces.”

Mais Hikari, qui signifie lumière en japonais, est aussi durable dans l’esprit : les cinq super-héros dont les météores ont décuplé les aptitudes physiques et mentales, sont tous écoresponsables. Ils ont chacun leur univers, leur tiny house et leur moyen de locomotion (skate, trottinette, moto électrique…). Mais tous luttent pour un monde meilleur et combattent le même ennemi, un riche industriel qui s’est emparé des ressources naturelles. “L’univers d’Hikari se décline également dans un ‘webtoon’(une BD de dix-huit épisodes accessibles en ligne) que les enfants – et les adultes – peuvent suivre, complète Justin Lalieux, dont les autrices sont Myriam Leroy et Charlotte Bellière.”

À lire aussi

Pour apprendre à former lettres et chiffres

Kidywolf, petite société (neuf emplois tout de même), fondée en 2019 par des papas désireux d’offrir le meilleur à leur progéniture, a déjà une ribambelle de jeux à son actif (un appareil photo, un casque audio, des talkie-walkie…). “Mais c’est la première fois que nous sommes lauréats”, sourit Gary Garnier, un des cofondateurs. L’élu est Kidydraw-Pro, “une tablette lumineuse rétroéclairée, sans onde, qui permet d’apprendre à dessiner et à former des chiffres et des lettres”, raconte-t-il. Un jeu créé en début d’année et lancé cet automne à destination des cinq-douze ans. “On fournit un kit de feuilles qui sont de plus en plus compliquées, réalisé en partenariat avec des écoles.”

Le Kidydraw-Pro. ©Kidywolf

Les échecs dès l’âge de trois ans

Parmi les lauréats, citons également deux jeux venus des États-Unis mais dont la version belge (en français et en néerlandais) vient de sortir.

“L’histoire du roi des échecs”, dont l’adaptation est signée par Megableu, apprend aux enfants à jouer aux échecs dès l’âge de trois ans. Déjà multiprimé outre-Atlantique et dans le monde, il a obtenu le prix belge dans la catégorie “Jeux préscolaires”. “Chaque pion est personnifié par un personnage qui rappelle à l’enfant comment il se déplace, précise Stephan Van Hacht, directeur de Megableu. Le roi est gros et gourmand, c’est pourquoi il n’avance que d’une seule case à la fois…” Les règles sont “racontées sous forme d’histoires dans un fascicule qui explique le jeu et les entraînements.”

À lire aussi

Twister virtuel et dansant

Dans un tout autre registre, la catégorie “Jeux d’ambiance” a honoré une version inédite du célèbre jeu Twister, dont les pastilles de couleurs ont migré du tapis en plastique vers un écran dynamique (TV, tablette, smartphone). “Les nouvelles technologies permettent d’aligner les bracelets de poignets et de chevilles avec les pastilles à l’écran, décrit Kris De Keyser, Key Account Manager de Hasbro Benelux. Ce qui donne lieu à des ‘danses’très originales. On peut le jouer qu’avec les mains, ce qui le rend accessible aux personnes âgées ou en chaise roulante.” Cette modernisation du jeu plus que sexagénaire suit, de quelques mois, une autre version, le Twister junior, sortie à Pâques, dont le tapis, réversible, permet aux plus petits, en taille comme en âge, de jouer.