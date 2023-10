Bientôt la fin des abus en matière de suppléments sur les bagages à main dans les avions ?

Également la fin des frais liés à l’attribution des sièges ?

Mais ces pratiques feront peut-être bientôt partie du passé. Une résolution, adoptée par un vote à main levée, des députés européens va ainsi dans ce sens. Ces derniers soulignent “la nécessité d’instaurer des règles européennes cohérentes et harmonisées en matière de dimensionnement et de tarification des bagages à main des compagnies aériennes”. La législation européenne sur les droits des passagers aériens devrait être révisée pour offrir une solution, indique la résolution.

Elle devrait aussi tenir compte de l’avis de la Cour européenne qui a récemment conclu que les compagnies aériennes ne devaient pas facturer de supplément pour les bagages à main “à condition que ces bagages à main satisfassent à des exigences raisonnables en termes de poids et de dimensions et respectent les exigences de sûreté applicables”. Les différentes règles des compagnies aériennes sur les bagages à main entraînent des coûts cachés et rendent plus difficile la comparaison des prix, affirment les députés. “En outre, lorsque les passagers empruntent différentes compagnies aériennes ou doivent modifier leurs plans, l’incohérence des règles crée la confusion”. Enfin, la nouvelle législation devra également s’attaquer à d’autres coûts cachés, par exemple les frais liés à l’attribution des sièges, insistent les députés.