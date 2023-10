Hypnose médicale et réalité virtuelle pour soulager douleur et anxiété : la medtech wallonne Oncomfort passe sous pavillon français

Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, a pour objectif de renforcer la position d’HypnoVR en tant que leader européen des thérapies digitales pour le traitement de la douleur et de l’anxiété, et d’accélérer le déploiement commercial de ses solutions en Europe.

Désormais, grâce à Oncomfort, plus de 550 établissements de santé utilisent les technologies d’HypnoVR en Europe (dont plus d’une centaine en Belgique). Au total, précise HypnoVR, plus de 200 000 patients ont déjà bénéficié de ces thérapies digitales.

Une grosse levée de fonds et un “award”

Fondée en 2017 à Wavre, Oncomfort a développé un dispositif médical de sédation numérique (connu sous le nom de Sedakit). Il s’agit d’une méthode innovante visant à soulager la douleur et l’anxiété des patients avant, pendant et après une intervention médicale. Sans la moindre médication, elle combine l’hypnothérapie clinique et des techniques thérapeutiques par le biais de la réalité virtuelle.

En septembre 2020, malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, Oncomfort avait réussi à lever 10 millions d’euros auprès de deux investisseurs institutionnels étrangers : les Suisses de Debiopharm et les Français de Crédit Mutuel Innovation. Le fonds du numérique wallon (W.IN.G. by Digital Wallonia), déjà présent dans le capital de la start-up depuis sa fondation en 2017, avait aussi participé à cette levée de “Série A”. À l’époque, Oncomfort employait une dizaine de personnes.

Au printemps 2021, Oncomfort avait été désignée “Start-up wallonne de l’année” lors de la remise des Digital Wallonia Start-up Awards.

Deux précurseurs

”L’acquisition d’Oncomfort est une étape hautement stratégique pour HypnoVR, qui nous permet d’ancrer notre leadership dans les thérapies digitales en Europe et de donner accès à ces technologies de pointe à un nombre toujours plus important d’établissements de santé et de patients, se félicite Nicolas Schaettel, président et cofondateur d’HypnoVR. Nous avons été précurseurs en France, et en Europe, dans le développement et le déploiement de solutions d’hypnose médicale basées sur la réalité virtuelle, et nous avons pour ambition d’accélérer ce travail à l’échelle internationale”.

guillement "Le rachat par HypnoVR générera des synergies porteuses qui permettront aux professionnels de santé d’aller plus loin dans l’adoption de cette solution."

De son côté, Diane Jooris, fondatrice d’Oncomfort, se dit “convaincue que le rachat par HypnoVR générera des synergies porteuses qui permettront aux professionnels de santé d’aller plus loin dans l’adoption de cette solution comme soin courant pour soulager la douleur et l’anxiété, et ce, au bénéfice d’un nombre croissant de patients”.

Qualité des soins et confort des patients

HypnoVR, qui dispose déjà d’une filiale en Suisse, vient d’ouvrir une succursale belge qui intégrera une partie des collaborateurs d’Oncomfort.

Fondée en 2016 à Strasbourg par un anesthésiste, une hypnothérapeute et l’entrepreneur Nicolas Schaettel, HypnoVR a levé 6 millions d’euros depuis sa création. La société conçoit, développe et commercialise des applications logicielles et des dispositifs médicaux comme outils innovants d’hypno-sédation pour améliorer la qualité des soins et le confort des patients. Les solutions d’HypnoVR et d’Oncomfort peuvent être utilisées dans de nombreuses spécialités médicales, dont l’anesthésie, les urgences, la chirurgie, les soins dentaires et l’imagerie.