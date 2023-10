Après trente ans d'existence, les Galeries Lafayette vont fermer leur grand magasin à Berlin

Le groupe s'engage à "accompagner les 190 collaborateurs" du magasin qui vont se retrouver sans emploi.

Cette disparition annoncée va priver les Berlinois et les touristes d'un point d'attraction central de la Friedrichstrasse.

L'installation de l'enseigne française en 1996 avait incarné la renaissance commerciale du centre de Berlin après la chute du Mur.

Cette grande artère très commerçante de la capitale dans le quartier de Mitte fut autrefois un point de tension de la Guerre froide, où se trouvait Checkpoint Charlie, le poste frontière le plus emblématique pour franchir le Mur.

La gare de Friedrichstrasse était aussi un autre point de passage important entre l'ouest et l'est.

Après la réunification en 1990, la rue a été reconstruite et de nombreux architectes internationaux y ont contribué, comme le Français Jean Nouvel qui a conçu l'immeuble où les Galeries Lafayette se sont installées.

Il s'agissait alors de la première implantation européenne du groupe.

"Au regard de la profonde transformation de Berlin au cours des dernières années, qui a fait muter la dynamique commerciale de la ville et émerger de nouveaux acteurs, nous n'y trouvons plus notre place aujourd'hui", a déclaré le directeur général Nicolas Houzé, cité dans le communiqué.

La fermeture n'est pas une surprise. Le promoteur américain Tishman Speyer avait déjà fait savoir son intérêt limité à une prolongation du bail pour le magasin.

Le bâtiment de verre et de métal intéresserait la ville de Berlin pour y installer une vaste bibliothèque centrale, selon les médias.

Comme dans d'autres pays, les grands magasins et le commerce de centre-ville souffrent en Allemagne de la concurrence du commerce en ligne et des suites de la pandémie qui ont éloigné les touristes des boutiques.

La marque Galeries Lafayette représente un réseau de 57 magasins en France -dont 19 détenus en propre et 38 en franchise- et est présente à Pékin, Jakarta, Dubaï, Doha, Shanghai, Shenzen, au Luxembourg, avec d'autres ouvertures prévues en Chine et en Inde notamment, selon des données du groupe.