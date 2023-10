Soupçons d’espionnage: Alibaba toujours tenu à l’œil par la Sûreté de l’État à Liège

Mais selon des sources proches du dossier et relayées par le Financial Times ce jeudi, le Service de Sécurité de l’État belge a poursuivi sa surveillance des opérations d’Alibaba, malgré un investissement initial de 100 millions d’euros de la part du géant chinois dans l’aéroport de Liège (hub de Bierset). La principale préoccupation concerne les systèmes logiciels d’Alibaba qui collectent des informations économiques sensibles, via le spécialiste logistique Cainiao.

”Naïveté politique”

Des doutes qui avaient attiré l’attention de plusieurs personnes, dont le professeur en politique internationale Jonathan Holslag, cité par le Financial Times et dont nous relayons également récemment les propos. “En Belgique, on était dans un contexte d’euphorie et de naïveté politique qui a caractérisé la période durant laquelle Charles Michel (MR) était Premier ministre”, expliquait le professeur.

Pour rappel, les soupçons liés à la législation chinoise qui oblige les entreprises du pays à partager leurs données avec les autorités et les services de renseignement chinois se multiplient. Vincent Van Quickenborne, ministre belge de la Justice, a souligné le changement de posture de la Belgique, mentionnant que les premières négociations avec Alibaba dataient “d’un autre siècle”.

Cainiao, de son côté, a affirmé que la sécurité des données est une de ses priorités majeures et que celles-ci sont stockées en Allemagne.