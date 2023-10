Bayer défend le glyphosate: "C'est le produit le plus sûr que l'on peut utiliser pour le désherbage"

En 1980, le groupe Monsanto décide, cette fois, d’implanter un site de fabrication du glyphosate. C’est l’une des cinq usines de production du groupe Bayer, qui a racheté Monsanto en 2018. Sa production, qui représente environ 40 % de l’activité du site, est exportée en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et au Japon. “Cinquante pour cent de la production sont destinés aux pays européens”, note Jan Janssen, directeur des opérations de ce site où travaillent quelque 700 personnes. D’où l’inquiétude de ces derniers sur le renouvellement de l’autorisation de la commercialisation de la molécule.

Horizon dégagé

Du haut de l’installation qui culmine à une trentaine de mètres, la vue est en tout cas imprenable grâce à un horizon dégagé. Il semble l’être aussi pour l’avenir du glyphosate sur le sol européen et, donc, du site anversois.

La Commission européenne a, en effet, proposé de renouveler l’autorisation du glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au monde, pour une période de 10 ans, avec toutefois un certain nombre de restrictions quant à son utilisation. Les Vingt-sept doivent prochainement se prononcer sur le renouvellement de cette autorisation à partir du 15 décembre, selon une modalité de vote assez complexe. La balance semble pencher en faveur de l’autorisation. Ce n’est pas encore gagné pour autant pour le groupe allemand. Le ministre de l’Agriculture du gouvernement allemand (Cem Ozdemir, Verts) est vent debout contre le glyphosate, alors que les partenaires libéraux y sont favorables. Le gouvernement belge, lui aussi divisé, doit arrêter sa position ce vendredi sur ce dossier délicat.

guillement “La science est très claire en faveur d’une réhomologation dans l’ensemble des pays européens”

Depuis 1974

Le glyphosate a longtemps mené une paisible existence, depuis le lancement du Round-up, en 1974.

Ce qui a mis le feu aux poudres et déchaîné depuis lors les passions, ce sont cinq mots venus du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cataloguant, en 2015, le glyphosate comme “probablement cancérigène pour l’homme”.

”Cela a déchaîné les passions. Quelques études ont fait le buzz”, estime le Directeur général de Bayer CropScience pour le Benelux, Sylvain Moissonnier, pour qui il n’y a pas de débat, du moins sur le plan scientifique. “La science est très claire en faveur d’une réhomologation dans l’ensemble des pays européens”, balayant les critiques sur le manque de pertinence d’études favorables au glyphosate.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande le renouvellement pour 10 ans de l’autorisation de commercialisation car elle n’a identifié “aucun domaine critique de préoccupation” concernant le glyphosate, tout en reconnaissant que les lacunes dans les données ne permettaient pas de tirer des conclusions sur certains aspects.

”La quantité d’informations scientifiques qui a été communiquée aux autorités est extrêmement solide. Ces autorités ont pris en compte toutes les études indépendantes et tous les éléments du dossier”, souligne Sylvain Moissonnier, sans y trouver de motifs d’alarme. “C’est donc tout à fait logique que les autorités donnent une recommandation positive”.

Reste à passer le cap du vote. “La question est de savoir si les politiques suivent leurs experts. Nous sommes bien entendu en faveur d’un alignement entre la décision des politiques et les recommandations des experts. Nous avons besoin d’un cadre réglementaire fiable, que ce soit en tant qu’industriels mais aussi pour les agriculteurs”.

Ventes stables

Les agriculteurs, justement. Les ventes aux agriculteurs belges restent stables au fil des années. “Les ventes de glyphosate représentent de 5 à 10 % du chiffre d’affaires total. Ce n’est pas le produit phare, mais cela fait partie de la caisse à outils que l’on veut maintenir pour les agriculteurs”, poursuit le Directeur général. “C’est un produit sûr quand il est utilisé conformément à l’étiquette et à la réglementation. En plus de cela, il n’y a pas d’alternative économiquement viable pour les agriculteurs”.

Et de prendre pour exemple les fortes pluies qui se sont abattues sur les cultures de pommes de terre durant l’été, avec le mildiou comme invité. “Sans produits phytosanitaires, les cultures auraient tout simplement été détruites par la maladie. Cela démontre, encore une fois, le caractère essentiel de la protection des cultures pour garantir un minimum de rendement et de rentabilité pour l’agriculteur”.

Les choses semblent en tout cas se présenter sous un jour favorable sur le sol européen pour Bayer, qui est le premier producteur mondial avec un peu moins de 50 % de parts de marché. De quoi assurer l’avenir du site anversois, où deux lignes de production tournent 24h/24, 365 jours par an. “Notre permis nous autorise à produire 85 000 tonnes par an. Cela ne s’est jamais produit”, explique Jan Janssen.

En fait, la matière première, le glyphosate “intermediate” (ou GI), est importée des États-Unis, en containers de 20 tonnes. “Plusieurs centaines par mois”. Débarqués dans le port d’Anvers, ils sont acheminés par camions vers l’usine, située à quelques petits kilomètres de là. Le processus de transformation jusqu’au produit fini s’étale sur plusieurs jours, avec une production réglée sur base du carnet de commandes.

Coût de l’énergie

La dernière étape consiste à mélanger le sel de glyphosate, de l’eau, du sulfatant et de l’anti-mousse, parfois un colorant. “Nous avons 13 formules différentes, notamment en concentration du glyphosate”. Les récipients de 20 litres tournent à plein régime, au rythme de production de 20 par minute. “Cela représente 60 % de nos ventes”. Le produit est exporté dans 70 pays, d’où un stock de 2 000 étiquettes différentes.

La productivité du site est élevée. “Nous devons compenser le fait que le coût de l’énergie est six fois plus élevé que pour nos deux usines américaines. Nous sommes les plus efficaces en termes de consommation d’énergie. Être plus efficace n’arrive toutefois pas à compenser ce handicap”, poursuit Jan Janssen, alors qu’Anvers représente 20 % de la production totale de glyphosate de Bayer.

Le glyphosate, quoi qu’il advienne, fera encore couler beaucoup d’encre. ” La polémique rend très difficile de savoir où est la vérité pour le grand public”, pointe Marc Sneyders, responsable des opérations durables. Et de rappeler que l’acide pelargonique, présenté comme une alternative au glyphosate pour les particuliers, n’est pas forcément préférable, même s’il s’agit d’une molécule naturelle. “Il suffit de regarder l’étiquette et vous voyez tous les effets négatifs. Le glyphosate est le produit le plus sûr que l’on peut utiliser pour le désherbage”.