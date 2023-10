Exxon en passe de faire le plus gros deal de son histoire, après le rachat de Mobil

Si cette acquisition se concrétise, ce serait la plus grande opération pour Exxon depuis l'acquisition de Mobil en 1998, alors évaluée à 81 milliards de dollars. Une telle transaction renforcerait la présence d'Exxon dans le bassin permien, situé au sud des États-Unis, reconnu comme l'une des zones les plus rentables du secteur pétrolier américain.

À lire aussi

Jeudi dernier, la capitalisation boursière de Pioneer était de 50 milliards de dollars, faisant d'elle le troisième plus gros producteur de pétrole du bassin permien, derrière des géants tels que Chevron et ConocoPhillips, cotés respectivement sous CVX et COP à la NYSE.

Coûts d'extraction relativement faibles

Le bassin permien, qui s'étend entre le Texas et le Nouveau-Mexique, est très prisé par les entreprises énergétiques américaines en raison du coût d'extraction relativement bas de ses ressources. Au dernier trimestre, Exxon a signalé une production record de 620 000 barils dans ce bassin, un chiffre inférieur aux 711 000 barils de Pioneer pour la même période dans cette région.

D'après les mêmes sources, si les discussions se concluent positivement, un accord entre les deux entreprises pourrait être officialisé prochainement. Ni Exxon ni Pioneer n'ont souhaité faire de commentaires à ce sujet.

En tant que premier groupe pétrolier des États-Unis, Exxon produit environ 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour au niveau mondial.