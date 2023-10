Jusqu’à 6000 euros, la facture salée demandée par l’Onem aux employés de Ryanair : “La compagnie a fait un usage abusif du chômage temporaire”

En cause ? Des allocations de chômage “perçues à tort” et qu’ils doivent donc rembourser. "Selon une enquête de nos services, il apparaît que votre employeur, Ryanair, a fait un usage abusif du chômage temporaire pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mai 2022, explique la missive reçue par le personnel de Ryanair. En effet, votre employeur a fait des demandes de chômage temporaire pour des jours qui n’étaient pas concernés par une absence de travail liée à la pandémie Covid-19”.

Les montants ne sont pas anodins. Ils s’envolent même littéralement pour ce pilote à qui l’Onem réclame près de 6000 euros. Pour la plupart des employés de Ryanair, ce chiffre tourne ainsi autour de plusieurs milliers d’euros, d’après Didier Lebbe, le permanent de la CNE (syndicat chrétien). "Pour l’instant, il y a 180 dossiers répartis dans 14 Onem régionaux mais ce chiffre risque hélas d’augmenter, développe le représentant syndical. C’est hallucinant ! Ces employés ont travaillé plusieurs journées, Ryanair les a déclarés en chômage et on leur demande de… rembourser l’allocation perçue alors qu’ils n’ont pas été payés pour leurs prestations”.

De plus, le personnel belge de Ryanair n’aurait pas les moyens de prouver sa bonne foi. “Il n’y a pas de fiches de paie chez Ryanair, ce qui est complètement illégal”, insiste M. Lebbe.

D’autres litiges en Belgique

Autre reproche fait par l’Onem : la compagnie irlandaise a eu recours à "du personnel indépendant pour des vols qui auraient dû être réalisés prioritairement par du personnel employé”. L’Office explique aussi avoir envoyé un courrier à Ryanair pour l’avertir de ces infractions le 11 juillet dernier. "Mais comme ils n’ont jamais obtenu de réponse de la part des Irlandais, ils viennent réclamer l’argent à leurs employés qui n’y sont absolument pour rien, peste Didier Lebbe. Nous demandons à l’Onem de revoir rapidement ce jugement, sans quoi nous irons en justice contre eux pour défendre les intérêts du personnel de Ryanair. C’est un comble : on demande à l’État qu’il nous aide à faire respecter les lois face à cet employeur sans scrupule et à la place, les autorités belges font payer les pots cassés aux employés”.

Les litiges ne sont pas terminés pour Ryanair dans notre pays. Selon nos confrères du Soir, plus de 70 dossiers “sociaux” sont actuellement ouverts contre la compagnie irlandaise en Belgique. Plus de 5 millions d’euros de cotisations sociales n’ont pas été perçues et quelque 1 014 travailleurs ont été illégalement détachés, ressort-il également des réponses des ministres du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), et de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), à une question parlementaire de la députée Cécile Cornet (Ecolo).