Un placement plus intéressant que le livret d’épargne ? "Les ventes de nos produits B21 ont plus que doublé"

Participation bénéficiaire

Premier rappel : la branche 21 est un contrat d’assurance-vie qui offre un taux fixe garanti et éventuellement une participation aux bénéfices. Pour ne pas devoir payer de précompte mobilier sur les intérêts, il faut conserver le produit au moins 8 ans. Le taux maximum – décidé par le ministre de l’Économie – est actuellement de 2 %, mais la loi autorise des taux plus élevés pour une durée de garantie n’excédant pas 8 ans. Généralement, une taxe d’assurance de 2 % est payée sur les primes brutes versées.

Après un rapide tour d’horizon auprès des quelques-uns des principaux acteurs, le produit Belfius Invest Capital Save est en tête de peloton en termes de rémunération. Son taux garanti est passé récemment de 3 à 3,25 % pour une durée de sept ans. Mais les frais sont élevés (2,50 % de frais d’entrée). KBC Life Expérience propose, de son côté, un taux garanti de 2,85 % pour une durée de trois ans avec des frais d’entrée de 0,5 %. Chez AG, le plafond des 2 % n’est pas dépassé.

Faut-il en déduire que le produit Belfius est le plus généreux ? “La participation bénéficiaire joue un rôle essentiel, il faut toujours regarder le rendement global (taux garanti + participations bénéficiaires) pour comparer les différents produits. Ces dernières années, AG a offert un excellent rendement comparativement au marché”, souligne Laurence Gijs.

En tenant compte des taxes et des frais d’entrée et en stipulant un rendement – très hypothétique – de 3,25 % la 8e année, le Belfius Invest Capital Save donne un rendement net de 2,73 % par an. On est donc proche du taux net de 2,81 % du bon d’État, qui était toutefois un placement d’une durée d’un an.

Ceux qui ont investi dans les bons d’État devront se reposer la question de ce qu’ils feront de leur argent dans un an. Et on ne peut pas exclure que d’ici là, les taux seront plus bas.

Avec le produit branche 21, l’épargnant est sûr d’avoir, en plus des primes versées (après déductions des frais et taxes), ce taux pendant plusieurs années auquel s’ajouteront peut-être des participations bénéficiaires. “Ce rendement de 2,73 % n’est pas mauvais. Il est proche des meilleurs rendements actuels sur les comptes d’épargne (NdlR 2,65 % chez Santander et 2,55 % chez Keytrade et MeDirect) qui est un produit plus souple”, souligne Nicolas Claeys, coordinateur chez Test-Achats Invest.

Manque de transparence

Ce dernier note que, pour des placements avec une durée comparable, il y a des produits plus intéressants tels que l’Olo (obligations linéaires) à 8 ans qui donne actuellement un taux net de 3,20 %. Ce qui fait dire à Nicolas Claeys que la branche 21 “n’est pas encore le produit miracle même s’il n’est pas mauvais”. D’autant que les frais d’entrée sont souvent élevés. Ceux-ci varient en général entre 2 et 3 %. Chez AG, ils peuvent même atteindre maximum 6,5 % pour le “Top rendement” et 5 % pour le Home Invest plan. “Si l’on prend la taxe d’assurance, cela couvre actuellement quasi une année de rendement, voire plus”, souligne Nicolas Claeys.

Autre remarque : la participation bénéficiaire “n’est pas garantie. La politique de rémunération des assureurs n’est pas très transparente”. De fait, elle n’est soumise à aucune règle. Elle dépend des résultats et du bon vouloir des assureurs.

Il est donc impossible de donner un aperçu précis du rendement obtenu sur ce produit en fin d’échéance, contrairement à une obligation par exemple.

Ce que dit la loi

Taux garanti. La loi prévoit que tous les produits Branche 21 (B21) doivent respecter un taux garanti maximum, qui est actuellement de 2 %. Elle vise les assurances-vie des 2e et 3e piliers parmi lesquelles les produits de l’épargne-pension qui bénéficient de la déductibilité fiscale (de 30 % pour un montant de 990 euros et de 25 % pour un montant de 1 275 euros) ainsi que les assurances-vie du 4e pilier ne donnant pas droit à un avantage fiscal sur les primes payées. Les assurances-vie 3e et 4e piliers tombent sous la protection d’État de 100 000 euros, comme pour les dépôts bancaires.

Les offres : chez Belfius comme chez KBC, le rendement garanti du produit fiscal (de minimum 8 ans) est de 2 % avec des frais d’entrée de 2,5 %. Chez AG Insurance, le taux garanti de la B21 fiscale est passé, il y a quelques jours, de 1,50 % à 1,75 %. Chez Ethias qui ne commercialise que des produits fiscaux, il est de 0,80 % mais l’assureur “compte prochainement relever ses taux garantis”. Et il ne manque pas de souligner “être imbattable au niveau des frais d’entrée et des frais de gestion”. Il n’y a pas de frais d’entrée et les frais de gestion sont de maximum 12,39 euros par an.