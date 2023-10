Les marges des entreprises restent bonnes, malgré l’inflation et le ralentissement économique

Au-dessus de la moyenne

Prenons les pincettes d’usage : compte tenu d’un contexte incertain, mais avec une économie belge qui a globalement bien résisté en 2022 et 2023 – même si c’est un peu moins le cas maintenant -, les marges des entreprises (mesurées par l’excédent brut d’exploitation, soit le bénéfice opérationnel avant amortissements et impôts) restent supérieures à 40 % en moyenne. Si le sujet est hautement sensible, c’est qu’une sortie de la BNB à l’été 2022 avait mis le feu aux poudres au sein du gouvernement et des partenaires sociaux. On pouvait y lire, alors que la crise énergétique faisait sentir ses effets, et que les effets de la crise sanitaire ne relevaient pas encore du passé pour toutes les entreprises, que les marges étaient quasi à un sommet sur les 20 dernières années (46 %). Le taux de marge était descendu à 41 % en 2020 lors de la crise sanitaire, et… “devrait encore s’établir à 45 % en 2022, 42 % en 2023 et 41 % en 2024”, pouvait-on lire dans les projections de la BNB à l’époque.

Cette projection étonnante avait été tellement sujette à débat que la BNB avait été poussée à réaliser une analyse plus fine de la situation, plus sectorielle, plus microéconomique, pour montrer que finalement, certaines entreprises s’en sortaient moins bien que d’autres et surtout, que le 1 % des 1 700 entreprises les plus performantes tiraient les moyennes vers le haut. Dans le cadre de la présentation qui a été faite aux régents mercredi, même en retirant les 1 % d’entreprises ultra-performantes, le taux de marge reste un peu au-dessus des 40 %, soit un brin plus haut que la moyenne des 20 dernières années, qui est de 39 %. Et en termes nets, rétorquera-t-on ? Là aussi, les nouvelles sont bonnes pour l’économie belge, puisque les marges nettes oscillent entre 2 et 6 % suivant les grands secteurs d’activité. On est loin du marasme monté en épingle ici et là, alors que le ralentissement économique est une réalité.

Discussion sur la loi de 96

Si la discussion est sensible, c’est parce qu’en filigrane, il y a la remise en cause de la loi de 1996, et de l’indexation automatique des salaires. En réalité, la hausse soudaine des salaires quand l’inflation monte fort, comme cela a été le cas ces deux dernières années, pénalise certes les entreprises belges dans un premier temps, mais est compensée, en termes de compétitivité s’entend, par une hausse des salaires dans les pays voisins (Pays-Bas, Allemagne et France). C’est exactement ce qui s’est passé cette année : il y a eu un effet de rattrapage des salaires par rapport aux pays voisins, de sorte que le handicap salarial n’a pas grimpé cette année comme on l’avait craint. Cela dit, les discussions sur une révision de la loi avancent en coulisses malgré tout ! Les acteurs concernés essaient surtout de voir comment, sans toucher au caractère automatique de l’indexation, on peut la reporter (et la lisser) après que le rattrapage avec les pays voisins ait été en bonne partie réalisé.