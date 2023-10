Ouverture des nouveaux franchisés Delhaize sous haute tension : "Syndicats et politiques doivent condamner ces actes criminels"

À lire aussi

”Abattez Delhaize et ses pions”

Les futurs repreneurs des magasins ne sont pas épargnés. Mi-septembre, des inconnus ont endommagé l’habitation d’un des deux nouveaux exploitants d’un site Delhaize à Flagey, dans la région bruxelloise. “De la peinture a été projetée sur la façade et un message menaçant a été laissé : 'Abattez Delhaize et ses pions'”, développe Roel Dekelver. “Soyons clairs, nous condamnons fermement cela, c’est inacceptable et scandaleux. Les syndicats et le monde politique, les autres acteurs impliqués dans ce processus, doivent aussi condamner ces actes criminels. On cherche à intimider les repreneurs, qui investissent dans le magasin pour garantir l’emploi et la continuité de l’activité, mais cela ne fonctionne pas”. En avril, de l’huile de moteur avait déjà été versée à l’entrée du magasin Delhaize de Flagey dont la reprise est prévue le 27 octobre prochain.

Pour le porte-parole, ces actes “qui s’attaquent à la vie privée” ne font qu’accentuer la “polarisation” du conflit, mais n’atteignent pas leurs objectifs. “L’intimidation ne fonctionne pas : aucun repreneur n’a fait marche arrière. Au contraire, nos futurs affiliés sont plus déterminés que jamais et on accélère le processus : déjà 52 magasins qui connaissent leurs repreneurs”.

”La réponse du berger à la bergère”

Reste que ces premières reprises se feront sous haute tension. Les syndicats ont ainsi déjà prévenu que ces quinze premiers magasins nouvellement franchisés seraient des “cibles” pour leurs actions. “La violence est du côté de Delhaize qui met en péril le travail des employés” fait savoir la CNE (syndicat chrétien). Le ton est pareil du côté de la Setca (syndicat socialiste). “Je ne cautionne pas ces actes contre la vie privée des gens, mais je comprends que les travailleurs sont à bout, explique Christophe Bouvier, le secrétaire permanent de la régionale Setca du Brabant wallon. C’est un peu la réponse du berger à la bergère : il y a une violence sociale énorme chez Delhaize car on sait qu’il y aura de nombreuses pertes d’emploi suite à la fin des magasins intégrés”. Le leader syndical n’exclut pas des actions le jour de la reprise du Delhaize de Nivelles, la semaine prochaine. “On doit encore en discuter avec les travailleurs. Je n’ai pas encore rencontré le repreneur, mais il n’a pas bonne réputation. On craint aussi que le directeur du supermarché, qui reste en place, ne règle rapidement ses comptes avec certains des employés. Si c’est le cas, on fermera (sic) automatiquement le magasin”.

Communication cadenassée et “mesures préventives”

Du côté de l’enseigne, qui a porté plainte contre ces différents actes de vandalisme (”Nous avons fourni tout le matériel et les images vidéo nécessaires pour que la justice retrouve les coupables et les punissent”), on sent un certain malaise face à cette première échéance qui approche. Impossible ainsi de pouvoir réaliser un reportage dans l’un de ses prochains magasins franchisés : les gérants nous ramènent vers le siège social. “On a reçu des consignes strictes, nous explique un repreneur, à la fois “excité” mais aussi “un peu stressé” à l’approche de l’ouverture de “son” magasin. Le climat est loin d’être idéal, mais on espère que dans quelques semaines, tout cela sera de l’histoire ancienne et qu’on pourra travailler sereinement”. Au siège social aussi, on espère que “tout se passera bien”. L’enseigne a-t-elle prévu un dispositif policier ou autre pour ces ouvertures ? “Nous sommes bien préparés, indique Roel Dekelver. Nous avons pris des mesures préventives dont nous n’allons pas dévoiler les détails. On veut avant tout protéger nos affiliés. Il n’y a pas de craintes particulières, mais nous serons très attentifs à ce qui va se passer dans les prochains jours.”