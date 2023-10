Voici les champions du commerce équitable en Belgique

Le commerce équitable a l’air de tirer son épingle du jeu dans un contexte de hausse des prix et de changement climatique…

Le commerce équitable est en forme, effectivement, et les ventes de produits Fairtrade en Belgique ont généré 4 millions de primes Fairtrade. Ces primes, qui sont accordées, en plus du prix minimum, aux coopératives, sont un indicateur de l’impact du Fairtrade. Les trois produits les plus vendus restent le cacao, le café et les bananes. La part de marché des produits de cacao a dépassé les 20 % (+1,7 %), pour 4,6 % en 2018. Celle des bananes aussi (20,7 %, +0,4 %), tandis que le café atteint près de 5 % dans un secteur aux acteurs plus divers (supermarchés, horeca, etc.). Avec 20 % de part de marché, le cacao et les bananes équitables deviennent mainstream. Et cela parce que les chaînes et les marques voient la valeur ajoutée d’investir dans une croissance durable, dans leur chaîne d’approvisionnement jusqu’au producteur du Sud. Et de proposer plus largement ces produits.

Que faire pour booster le café équitable ?

Fairtrade lance une campagne qui met l’accent sur la joie d’utiliser les produits équitables. Appel est lancé via les médias et réseaux pour trouver le mot qui servirait à trinquer avec une tasse de café. “On dit “tchin” ou “à la tienne” quand on trinque avec un verre de champagne, que dire avec une tasse de café ? Actuellement, une tasse de café consommée en Belgique sur 20 contient du café équitable. Et c’est la prime Fairtrade (environ 0,25 cent par tasse), en plus du prix minimum et des volumes vendus grâce à Fairtrade, qui fait la différence entre un fermier qui peut couvrir ses coûts de production au Guatemala ou en Ouganda et un fermier qui tente de survivre.

À lire aussi

Est-ce que la production en Fairtrade peut suivre cette demande qui augmente ?

Pour l’heure, 34 % de la production de cacao Fairtrade sont vendus sous conditions Fairtrade, le reste l’est au prix conventionnel ou sous d’autres labels. Et 24 % de la production de café et 51 % pour les bananes. Il y a encore une large marge de progression !

C’est pourquoi vous organisez des Awards cette année ?

Nous voulons récompenser ceux qui se sont engagés dans le commerce équitable à travers Fairtrade et donner un instrument pour inspirer les autres et challenger ceux qui sont numéro 2 ou numéro 3. Nous le ferons chaque année ou tous les deux ans.

Concrètement, vous allez plus loin que les seules ventes ?

Nous distinguons d’abord l’impact respectif des 110 détenteurs de la licence Fairtarde en Belgique à travers les volumes vendus et donc les primes engendrées. Puis à travers leur communication et leur marketing : comment les acteurs communiquent-ils sur leur engagement et sensibilisent-ils à l’équitable ? La troisième catégorie concerne l’investissement de l’entreprise “au-delà de la certification” : plaidoyer au niveau politique, projets de terrain, stratégie en faveur du revenu ou salaire vital qui est plus élevé que ce que gagne aujourd’hui le producteur, même avec la prime Fairtrade.

Ce revenu ou salaire vital, c’est ce que Fairtrade Belgium veut appuyer lors des négociations sur la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance ?

Nous poussons la Belgique à adopter un positionnement ambitieux à propos du revenu vital, d’autant plus que l’aboutissement du processus est attendu pendant la présidence belge du Conseil de l’Union européenne entre janvier et juin 2024. Le devoir de vigilance implique un comportement durable et responsable des entreprises tout au long des chaînes de valeur mondiales (droits humains : travail des enfants, exploitation des travailleurs… et environnement : pollution, perte de biodiversité…). Il faut que le droit à un revenu vital y soit clairement inclus. Pour l’heure, référence y est faite uniquement dans les annexes.

Autre dossier : l’interdiction européenne de la déforestation importée par laquelle les fournisseurs de café, cacao, huile de palme et autres devront garantir que les produits qu’ils importent ne sont pas issus de la déforestation. Quel en est le coût pour les producteurs ?

Au niveau européen, il y a actuellement un mouvement pour avoir des mesures supplémentaires pour accompagner les producteurs. En Belgique aussi via Enabel. Mais sera-ce suffisant ? Comme en témoigne Deborah Osei-Mensah, de la coopérative ghanéenne de cacao Asunafo (9.493 producteurs), en Belgique lors de cette Semaine du commerce équitable, de nouvelles exigences reposent sur les producteurs, notamment la cartographie des terrains et la nécessité d’utiliser des techniques de production durable, qui ont un coût. Il faut absolument que la législation qui sera mise en œuvre tienne compte de ces coûts et qu’ils soient partagés de manière équitable tout au long de la chaîne.

Les résultats des Awards

Prime Fairtrade générée en Belgique : Lidl, devant Aldi et Delhaize.

Prime Fairtrade générée dans le monde par une marque belge : le café Miko, devant Lidl et Aldi.

Les chefs de file de la communication et du marketing : Aldi, devant Lidl et Delhaize pour les détaillants et pour les marques : café Charles Liégeois devant Galler et Guylian.

Les chefs de file “au-delà de la certification” : Oxfam Fairtrade, devant le groupe Colruyt et Galler.

Les “Best new comers”, les meilleurs nouveaux venus : Guylian, le Pain quotidien (qui va servir uniquement du café Fairtrade) et Nature Snacks (produits à base de fruits séchés, graines, noix, épices).

Les “Best ambassadors” : Bruno Van Steenberghe, patron de Kalani (linge de lit en coton), Thierry Noesen, fondateur de Belvas (chocolat 100 % Fairtrade) et Karen Janssens, experte en approvisionnement durable du groupe Colruyt.