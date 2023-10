”Il va falloir rénover impérativement 97 % du bâti européen existant pour atteindre les objectifs énergétiques de 2050, pose d’emblée Harold Grondel, cofondateur et CEO de la start-up bruxelloise WonderWalls. Or, à l’heure actuelle, la rénovation énergétique nécessite beaucoup de main-d’œuvre et de techniques qui dépendent de produits non durables issus du monde de la pétrochimie. D’où un coût élevé et la génération de nombreux déchets.”

C’est en partant de ce constat qu’avec Justin Lalieux, ils créent mi-2022 WonderWalls, une jeune pousse à la vocation de rendre la rénovation davantage accessible à tous, et plus vertueuse.

Rénovation “off site”

”Nous nous sommes spécialisés dans la rénovation 'off site', c’est-à-dire que nous industrialisons la fabrication des éléments nécessaires à la rénovation pour les livrer sur le chantier sous forme de produits finis en kit, qu’il ne reste plus qu’à installer, explique Harold Grondel. L’idée est d’appliquer le modèle Ikea à l’isolation par l’intérieur.”

Le matériel d'isolation est livré sous forme de produit fini en kit qu'il reste à installer. ©WonderWalls

En effet, l’entreprise a jeté son dévolu sur la rénovation énergétique des murs en intérieur, qui représentent en moyenne 25 % des déperditions en énergie d’un logement (le reste provenant du toit, des fenêtres ou du sol). D’après WonderWalls, dans les villes européennes, entre 40 % et 50 % des murs des logements doivent être isolés de l’intérieur. Contrairement à une isolation par l’extérieur, il y a une plus grande facilité d’accès, des travaux moins lourds et plus rapides, pas besoin de permis de construire, tout en évitant les contraintes esthétiques et de copropriété qui découlent d’interventions sur les façades. Tous ces critères, évidemment, contribuent à faire baisser les tarifs.

Kit 100 % démontable

Concrètement, WonderWalls propose un parcours en deux étapes. “D’abord, notre outil en ligne permet au client de concevoir et d’imaginer sa future pièce isolée en deux ou trois minutes, grâce à un scanning 3D du lieu avec son smartphone, détaille le CEO. Cela donne un aperçu visuel du résultat attendu avec la finition choisie, la quantité de CO₂ économisée, l’énergie économisée en kilowattheures, le gain en PEB et bien sûr le prix. Ensuite, il suffit de commander son kit”.

Harold Grondel, cofondateur et CEO de WonderWalls. ©WonderWalls

Le kit comprend trois éléments : une structure d’accroche propriétaire en plastique recyclé à encliqueter comme des Lego, de l’isolant (laine minérale, isolant biosourcé ou matelas aérogel haute performance) et des panneaux de finition encliquetables de type “Quick-Step”. “L’intérêt de ce kit est d’être 100 % démontable. Le mur devient flexible, c’est-à-dire qu’on peut remplacer de l’isolant usé, modifier une finition, reconfigurer une pièce… Tout cela est conçu dans un objectif de circularité, tout comme le fait que nous utilisons du plastique recyclé principalement issu de Belgique”, partage Harold Grondel.

Entre 60 et 80 euros/m²

La rénovation accessible au plus grand nombre ? WonderWalls estime la mise en place de son kit entre 60 et 80 euros par mètre carré, hors main-d’œuvre. Ce chiffre est à comparer avec un tarif classique entre 120 et 180 euros hors taxe du mètre carré en moyenne, main-d’œuvre incluse.

Le kit de WonderWalls est 100% démontable pour plus de circularité. ©WonderWalls

La jeune pousse serait la seule sur le marché européen à proposer de l’isolation “off site” en intérieur, sachant qu’une poignée d’entreprises le proposent en extérieur. Pour l’instant, WonderWalls a effectué une première installation test en juin dans une Maison d’Accueil de l’ASBL Les Petits Riens. Un deuxième installation va bientôt voir le jour sous la forme d’un show room. Une fois ces tests validés, la production du kit devrait commencer dans une usine à Bruxelles ou à Liège début 2024, pour une mise sur le marché d’ici le mois de juin. “Nous sommes en train de démarcher grands propriétaires et gestionnaires de biens dans le public et dans le privé”, précise le CEO. Plusieurs brevets sont en cours de dépôt.

1,5 million d’euros

WonderWalls a démarré avec un budget de 350 000 euros sur fonds propres et grâce à une aide d’Innoviris. La start-up cherche à boucler une levée de fonds de 1,5 million d’euros d’ici la fin de l’année, dont la moitié est déjà assurée. “Notre solution sera pertinente pour les logements de petites et moyennes tailles en ville, conclut Harold Grondel. Nous voulons vraiment aider les gens qui n’ont pas forcément les moyens de rénover grâce à des chantiers faciles et rapides, rémunérateurs pour les professionnels du bâtiment et donc plus économiques pour les particuliers.” La start-up ambitionne de vendre entre 100 et 125 unités l’année prochaine.