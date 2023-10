Après le Grand Prix de Spa, Deuse “rêverait de faire l’app des Ardentes et de Tomorrowland”

À lire aussi

“On était devant Messenger, Booking, Amazon, etc. C’est quand même rare de voir que notre application a eu une telle portée. C’est une fierté personnelle et pour l’équipe. Il y avait pas mal de fonctionnalités utiles, et ça s’est vu dans l’utilisation de l’application”, s’enthousiasme Maxime Deuse. “Ce qui est étonnant, c’est que les gens l’utilisent toujours puisque les résultats du championnat continuent à être dans l’application.”

"La durée de vie de nos bureaux est entre deux et trois ans maximum. Après, on doit à chaque fois trouver des locaux plus grands."

Se charger du développement d’une application aussi impactante, les deux frères ne l’auraient jamais cru à leurs débuts. Depuis leur adolescence, les Deuse ont pourtant toujours eu les yeux rivés sur les ordinateurs et autres lignes de code. “On a toujours fait des projets ensemble. On a commencé à créer des jeux vidéo quand on était en secondaire. C’est comme ça qu’on a appris à faire des projets. Après, on a toujours construit pour notre plaisir.” Il a fallu attendre le passage par la case VentureLab, après leurs études d’ingénieur, pour lancer officiellement la société Deuse, en 2016. Une aide précieuse pour les fondateurs. “Entrer dans un incubateur, c’est clairement ce que je conseille à tous les jeunes entrepreneurs. Ça nous a permis de nous structurer, explique Maxime. Au début, on ne faisait pas de bons de commande, on est rentré dans l’entrepreneuriat de manière assez naïve.”

Ce passage, aussi utile que nécessaire, a notamment permis à la société de se développer rapidement, et d’élargir sa clientèle. Elia, le CHC MontLégia, le WEX, Proximus, etc. La liste des entreprises avec qui elle collabore s’est rapidement allongée. La raison ? Une expertise à la belge. “Les clients viennent avec une problématique et ils comptent sur le digital pour la régler. Et de notre côté, on les écoute et on leur fait des propositions : une application, un site web, un logiciel en particulier, etc. C’est très varié. Il faut dire aussi qu’en Belgique, on a une très bonne formation en informatique. C’est quand même un avantage parce qu’on est plus chers qu’en dehors de l’Europe, mais la qualité est supérieure.”

L’événementiel, le début d’une nouvelle aventure ?

Les frères Deuse peuvent s’enorgueillir d’un beau bilan comptable, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice de 68 000 euros en 2022. Mais ce qui réjouit le plus Maxime Deuse, c’est la création d’emplois. “On double de taille plus ou moins tous les deux ans. Sur les quatre derniers mois, on a engagé une dizaine de personnes. La durée de vie de nos bureaux est entre deux et trois ans maximum. Après, on doit à chaque fois trouver des locaux plus grands.” Déjà présente sur trois sites en Belgique (Liège, Bruxelles et Hasselt), la société compte dorénavant se déplacer vers la France.

En attendant, Deuse a déjà plusieurs projets d’envergure en cours, dont un avec Pairi Daiza, mais aussi une envie de se développer dans les projets événementiels. “Le WEX nous a mis le pied à l’étrier en ce qui concerne l’événementiel. Il y a maintenant le Grand Prix de Spa. On a un projet en cours avec Pairi Daiza aussi, pour leur plateforme de réservations. C’est le genre de projets que nos développeurs adorent. Pour ma part, je rêverais de faire l’app des Ardentes et de Tomorrowland.” L’appel est lancé. La mise en lumière de l’app Spa-Francorchamps aura certainement déjà fait écho aux organisateurs des plus grands festivals de Belgique.