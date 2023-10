Lorraine de Fierlant arrive à la tête de microStart : “Financer les projets de ceux à qui les banques ne donnent pas leur chance”

Une carrière avec plusieurs escales

Dans quelques semaines, Lorraine de Fierlant quittera, en effet, cet échevinat dans sa commune adorée pour un nouveau défi : la direction générale de microStart, une coopérative à finalité sociale, leader en microcrédit professionnel en Belgique.

Mais elle en a fait du chemin pour en arriver là, sa carrière professionnelle ayant fait escale dans de multiples chapelles. Après la sortie de l’Ichec, en 2001, Lorraine de Fierlant est d’abord engagée chez Deloitte, comme business analyst. “Pendant un an, je me suis demandé ce que je faisais là”, dit-elle aujourd’hui. Direction bpost, alors, mais pour peu de temps à nouveau : “Je me suis rendu compte que les grosses boîtes, ce n’était vraiment pas mon truc, j’aime bien faire les choses de A à Z, et savoir pourquoi je les fais”.

Nouveau changement de cap, donc : en 2003, elle rejoint la branche belge d’Ogilvy aux côtés d’Evelyn Gessler, qui a une grande expérience dans la communication corporate. Les deux femmes prendront leur indépendance en 2006 pour créer Deciders. “Evelyn avait son réseau, elle ouvrait les portes, moi je faisais le suivi client. Cela a été une formidable école de compréhension de la communication corporate, des rencontres avec des décideurs, le monde politique, la presse, des influenceurs – plus réels que ceux d’aujourd’hui.”

Mais après huit années, elle quitte Evelyn Gessler et co-fonde sa start-up ZebraBook, qui réalise – toujours aujourd’hui – des livres personnalisés pour enfants, à commander en ligne.

guillement Nous avons perdu beaucoup de chercheurs d’emploi qui venaient auparavant à nos formations et que l’on ne voit plus, et avec lesquels nous avons des difficultés aujourd’hui à recréer du lien."

Arrive ensuite le Réseau Entreprendre, qu’elle rejoint en 2014 après avoir vendu ses parts dans ZebraBook. “Je me suis replongée dans le secteur de l’entrepreneuriat” – le Réseau Entreprendre étant spécialisé dans l’accompagnement de nouveaux entrepreneurs par des patrons plus expérimentés. D’abord seule en charge de la sélection des projets, elle prend ensuite la direction de cette ASBL, consolide son équipe et agrandit son spectre et son impact.

Mais en 2018, nouveau tournant : déjà conseillère communale à Schaerbeek depuis 2012, Lorraine de Fierlant devient donc échevine et s’éloigne pour un temps du monde des entrepreneurs. Un mandat qui ne sera pas de tout repos – la majorité schaerbeekoise ayant été largement secouée ces dernières années. Et un mandat d’abord marqué par les années Covid : “Dans un premier temps, avec la fermeture des commerces, nous avons dû parer au plus pressé, il fallait informer les commerçants – peut-on ouvrir ou pas, dans quelles conditions… ?”, se souvient-elle. Dans le domaine de l’emploi et de la formation, aussi, le Covid a laissé des traces : “Nous avons perdu beaucoup de chercheurs d’emploi qui venaient auparavant à nos formations et que l’on ne voit plus, et avec lesquels nous avons des difficultés aujourd’hui à recréer du lien”.

Des projets importants ont également rythmé ces cinq années, comme la refonte du département des ressources humaines de la commune – qui emploie 1 500 personnes – ou la digitalisation de toute la procédure d’ouverture d’une enseigne horeca. “Actuellement, tout se fait sur papier, il faut réunir beaucoup de documents. Demain, la procédure sera allégée, tout se fera en ligne, avec l’aide du service Commerces si nécessaire”, raconte la future ex-échevine.

guillement Ce sont souvent des gens sans diplôme, qui viennent du CPAS, qui sont chômeurs, migrants, parfois des femmes qui veulent ouvrir leur commerce, et auxquels les banques ne donnent pas leur chance."

Qui s’apprête donc à un nouveau changement de cap en devenant, le 1er janvier prochain, directrice générale de microStart. Une coopérative qui a une mission sociale importante puisqu’elle finance des porteurs de projets auxquels les banques ne veulent pas prêter d’argent. “C’est effectivement très différent de ce que j’ai pu faire au Réseau Entreprendre, où nous accompagnions des start-up et entrepreneurs qui avaient des projets d’une certaine taille, qui voulaient ouvrir plusieurs boulangeries ou restaurants, par exemple. Chez microStart, nous prêtons de l’argent à des entrepreneurs pour qu’ils puissent se lancer ou se développer. Et ensuite, nous les suivons et les accompagnons au fur et à mesure du développement de leur projet. Ce sont souvent des gens sans diplôme, qui viennent du CPAS, qui sont chômeurs, migrants, parfois des femmes qui veulent ouvrir leur commerce, et auxquels les banques ne donnent pas leur chance. Ils veulent être boulanger, coiffeur, traiteur, restaurateur. Nous leur permettons d’acheter leur cuisine, un four, une camionnette, du matériel de coiffure… Ce sont vraiment de toutes petites entreprises – il n’y a aucune condition de taille – mais cela représente un tissu économique très important.”

Taux d’intérêt de 10 % pour les crédits

Si microStart joue un rôle social évident, elle n’est pas financée par les pouvoirs publics. Il s’agit d’une coopérative à finalité sociale, créée en 2011, et donc l’actionnaire principal est BNP Paribas Fortis, aux côtés de Partena, AG Insurance et l’Adie, une institution française de financement par microcrédit qui existe depuis 30 ans. MicroStart, quant à elle, emploie 30 personnes à Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège et s’appuie sur une centaine de bénévoles pour accompagner les entrepreneurs.

Lorraine de Fierlant , futur patronne de microStart: "10%, c’est un taux d’intérêt assez élevé mais qui correspond aux frais de gestion sur des montants bien plus petits et au niveau de risque pour ce type de financement." ©cameriere ennio

Les prêts accordés par microStart peuvent aller jusqu'à 25 000 euros, à rembourser sur une période de cinq ans – et quatre ans pour un prêt de 15 000 euros. Avec un taux d’intérêt qui n’est pas négligeable puisqu’il se chiffre à 10 %. “C’est un taux d’intérêt assez élevé, c’est vrai, mais qui correspond aux frais de gestion sur des montants bien plus petits et au niveau de risque pour ce type de financement”, explique Lorraine de Fierlant. Qui se réjouit des taux de réussite atteints : “En 2022, 93 % des prêts venant à échéance ont été remboursés par nos clients”, remarque celle à qui les actionnaires de microStart ont confié une double mission. Un, atteindre l’équilibre financier le plus rapidement possible – la société ayant eu peu d’exercices en positif depuis 2011. Et deux, faire davantage connaître microStart pour augmenter le nombre de projets qui se présentent. “Nous avons effectivement un manque de visibilité : en 2022, environ 550 crédits ont été octroyés, nous espérons arriver à 800 microcrédits dans deux ans.” Le tout via une procédure assez simplifiée, les candidats obtenant une réponse en une semaine, selon la future patronne de microStart.

Bref, l’agenda de Lorraine de Fierlant risque de rester chargé ces prochains mois mais cette mère de deux filles de 14 et 12 ans – Chiara et Athéna – assure que son équilibre entre vie professionnelle et privée n’en souffrira pas. Et qu’elle continuera de se ménager du temps pour sa famille, ses amis et les séjours en montagne où elle pratique l’alpinisme et la grimpette.