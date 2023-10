Pour la 3e saison de Lupin, Netflix détourne les affiches du luxe

Depuis ses débuts, Netflix pratique ce qu'il est convenu d'appeler une stratégie de communication cross canal et "expérientielle", l'idée étant de multiplier les canaux publicitaires et les opérations événementielles autour de ses productions pour titiller et surprendre les consommateurs. Des campagnes qui jouent également sur le earned, voulant dire les retombées presse qu'elles suscitent (cet article en témoigne).

Lupin. ©Jellyfish

Taillée sur mesure pour s'intégrer dans ce type de dispositifs, Lupin et Omar Sy n'ont jamais déçu à ce niveau : après l'avoir travesti en colleur d'affiches anonyme dans le métro parisien, infiltré dans des affiches d'autres séries comme La Casa de Papel et dans des photos des joueurs de l'équipe de France lors de l'Euro 2020, les différentes agences de Netflix ont ensuite développé une série de jeux virtuels proposant aux fans de deviner la date de sortie de la saison 2 ou les conviant à découvrir les secrets de Lupin sur le site Lupinexperience.com.

À lire aussi

Dans l’ADN du personnage de Maurice Leblanc

Le point commun de toutes ces opérations : elles s’inscrivent parfaitement dans l’ADN du personnage créé par Maurice Leblanc, passé maître dans l’art du déguisement pour à la fois commettre ses larcins et résoudre des énigmes criminelles.

Lupin. ©Jellyfish

Pour le lancement de la troisième saison, l’agence française Jellyfish a de nouveau activé les mêmes leviers avec la création d’une série d’affiches inspirée des codes publicitaires des grandes maisons de joaillerie et d’horlogerie, de Rolex à Tiffany en passant par Hermès, Cartier, Chanel… Les visuels détournent tous leurs actifs, logo et esthétique, à l’exception d’une chose : leurs produits. Les bijoux et montres figurant sur les modèles ont mystérieusement disparu !