Daniel Lamarre (Cirque du Soleil): "Ce fut une période horrible. Nous avons dû arrêter nos spectacles et licencier 95 % du personnel"

Né en 1953 à Grand-Mère au Québec, Daniel Lamarre, marié et père de deux enfants, est diplômé en Communication de l’Université d’Ottawa. Il laisse vite tomber son projet de devenir journaliste, optant “pour une carrière plus stable et plus lucrative” dans les relations publiques, la publicité et la télévision. Il est ainsi directeur des communications de la Fédération des Caisses Desjardins du Centre-du-Québec, directeur des relations publiques de l’entreprise médiatique canadienne Cogeco, a travaillé pour les cabinets de relations publiques Burson-Marsteller et National. De 1997 à 2000, il est président-directeur général du réseau de télévision TVA, le plus grand télédiffuseur privé du Québec. Sa vie change en novembre 2000 suite à un coup de fil de Guy Laliberté, ancien artiste de rue fondateur, en 1984, du Cirque du Soleil. Il lui propose de rejoindre l’entreprise. “J’avais des milliers de raisons de dire non, raconte Daniel Lamarre dans son livre. Je connaissais à peine Guy. En plus, j’étais au sommet de ma carrière dans le milieu des médias, et je gagnais pas mal d’argent avec de nombreuses actions en prime. Pourquoi risquer de perdre tout ça ?” Trois semaines plus tard il intégrait le Cirque du Soleil, “un penchant longtemps refoulé pour l’aventure me titillait. Le cirque m’a transformé et montré l’importance de la créativité.”

Vous venez de publier votre ouvrage “Prenez votre envol”. Pourquoi ce livre ?

Avant d’arriver au Cirque du Soleil, j’étais un homme d’affaires traditionnel. Le cirque m’a transformé. Je voulais transmettre à d’autres mon expérience pour les inciter à innover et sortir de leur zone de confort. Il s’adresse à tous. Tant aux dirigeants qui doivent laisser plus de place à la créativité qu’aux jeunes qui, j’espère, seront inspirés pour faire bouger les choses.

Comme d’autres acteurs de votre secteur, vous avez été durement touchés par la crise sanitaire. Quel impact cela a-t-il eu sur vous ?

Continuer à travailler à mon livre durant cette période fut thérapeutique. Je comptais le publier quand la pandémie est arrivée. Mon éditeur m’a conseillé de continuer à écrire pour être davantage encore dans l’actualité. En tout cas, la crise sanitaire m’a confirmé l’importance de la créativité. Sans créativité, il n’y a pas d’entreprise. C’est aussi la clé qui permet de surmonter la tempête. La pandémie fut une période horrible. Avec le Covid, nous avons dû arrêter nos spectacles et licencier 95 % du personnel. Nos revenus, qui s’élevaient à plus d’un milliard de dollars en 2020, sont tombés à zéro. J’ai passé mon temps à transiger avec les banquiers, les avocats pour assurer la survie du Cirque. J’ai fait également le tour des lieux où nos spectacles tournaient en permanence, comme les hôtels à Las Vegas, pour chercher à renouveler les contrats. Certains m’ont immédiatement confirmé des années additionnelles, alors qu’ils étaient eux-mêmes en difficulté. C’était une belle police d’assurance à offrir aux banquiers. Ce soutien s’explique notamment parce que nous détenons quelque chose de plus précieux que des produits ou des immeubles : la créativité sans limite issue des esprits, des cœurs et des corps de nos artistes.

Cette créativité ne se limite-t-elle pas au monde artistique ?

Absolument pas. Tous les secteurs peuvent être concernés par la créativité. Même des secteurs plus traditionnels comme la banque par exemple. Un banquier peut se demander comment développer de nouveaux services, mieux communiquer avec ses clients… Je distingue la créativité avec un grand “C” qui est celle de la découverte d’un nouveau produit par exemple, et celle avec un petit “c” que l’on trouve au quotidien (une nouvelle campagne, une solution pour développer le bien-être des employés…). La créativité est un facteur de développement, c’est la première étape de l’innovation. Si on n’innove pas, on disparaît.

Tout le monde peut-il être créatif ?

Bien sûr. Et c’est prouvé en neurosciences. La créativité est un muscle. Il faut l’utiliser pour l’entretenir. Elle concerne tous les niveaux de l’entreprise. C’est pourquoi j’invite les patrons à être ouverts aux idées de leurs employés car sans cela ils se privent de ressources incroyables. Le Cirque en est un bon exemple. Le spectacle est une œuvre commune. J’ai beaucoup appris de la valeur du collectif.

L’environnement est-il essentiel pour être créatif ?

Il faut en effet créer un environnement qui est lui aussi créatif. Le milieu où l’organisation se développe doit transpirer de sa nature. Chez nous, cela transpire l’artistique : des œuvres d’art au mur, un atelier de costumes magnifique,.. Je ne dis pas qu’il faut recréer notre environnement mais bien la nature de ce qu’on est pour ne pas oublier sa raison d’être. Elle doit être visible partout. Il faut donner un sens à sa vie, au-delà du succès et de l’argent. Cette raison d’être est fondamentale. Pour moi, par exemple, c’est offrir des emplois à des artistes alors qu’on estime qu’1 % des artistes dans le monde seulement vivent de leur art. Pour une banque, cela pourrait être le fait qu’elle participe à la vie économique de la société. C’est un élément souvent oublié. Il est crucial de se rappeler pourquoi on est là. Il faut aussi prendre le temps de la réflexion : pourquoi je fais ça ? C’est essentiel de savoir pour quelles raisons on se lève le matin.

Vous conseillez également d’investir dans la recherche et le développement.

Si on veut innover, il faut s’en donner les moyens. Et si on n’en a pas toujours, comme c’est notre cas, il faut travailler avec des partenaires. Nous collaborons avec Microsoft, des universités,… C’est un professeur suisse qui a conçu un drone qu’on peut utiliser dans nos spectacles.

Comment organisez-vous la création de vos spectacles ?

Nous nous sommes fixés des critères pour choisir nos projets et nos partenaires. Le premier est qu’il faut que le projet soit créatif. Il n’est pas question de répéter ce qu’on a déjà fait dans des spectacles précédents. Dans le choix de nos partenaires, un deuxième critère a trait aux valeurs. Partagent-ils nos valeurs ? On a refusé beaucoup de projets à cause de cela. J’ai appris cela de Guy Laliberté, qui ne faisait jamais de compromis sur les gens avec lesquels il travaillait sinon cela compromettait le succès. Un troisième critère est la réussite économique car il faut bien faire de l’argent pour continuer à produire des spectacles et engager des artistes. Enfin, les retombées sociales sont essentielles. Nos partenaires doivent s’engager, tout comme nous, à redonner à la communauté. À Montréal, par exemple, nous avons établi notre siège dans un des quartiers les plus pauvres. Nous avons en outre créé le Cirque du monde, pour aider les enfants des rues, et la fondation One Drop, qui facilite l’accès de populations à l’eau potable. Ces initiatives sont aussi importantes pour nos employés qui y sont sensibles. Les critères ESG (Environnement, social, gouvernance, NdlR) vont devenir de plus en plus cruciaux dans le futur. Y être attentif est une condition pour faire des affaires.

Quatre contorsionnistes effectuent des figures incroyables dans "Kurios". ©Le Cirque du Soleil

“Les gens ont encore envie de voir des performances humaines”

Le Cirque du Soleil est à Bruxelles jusqu’au 5 novembre avec son spectacle “Kurios”. Vous êtes présents dans de nombreuses autres villes.

Nous avons actuellement 44 spectacles en représentation. On tourne dans 450 villes dans le monde. Nous avons aussi des spectacles qui sont là en permanence, comme c’est le cas pour sept d’entre eux à Las Vegas notamment. Mystère, créé par le Belge Franco Dragone, existe depuis trente ans. Et nous venons de renouveler le contrat pour dix ans.

Comment expliquez-vous le succès auprès du public ? Le cirque n’a-t-il pas un côté un peu vieillot ?

Les gens ont encore envie – et même encore plus depuis la crise sanitaire – de voir des performances humaines, de rêver. Le féerique plaît toujours. Et même si nous nous appelons Cirque du Soleil, nous ne disons pas que nous avons réinventé le cirque mais plutôt que nous avons créé une nouvelle catégorie de spectacle qui allie musique, chorégraphie, prouesse, théâtre…

Comment intégrez-vous les nouvelles technologies ? N’en avez-vous pas peur ?

Elles n’enlèvent pas l’attrait que les gens ont pour des performances humaines. Les nouvelles technologies auront certainement un impact sur nous. Mais je ne sais pas encore de quelle façon pour le moment. Nous devons y être ouverts sinon nous serons dépassés. Les technologies doivent cependant être au service de l’humain pour rehausser ses performances. Nous en intégrons déjà quelques-unes d’ailleurs dans nos spectacles.

Vous occupez quelque 4 500 personnes. Comment recrutez-vous vos artistes ?

Nous bénéficions de l’attrait de la marque. Nous avons quelque 300 000 artistes dans notre banque de données. Nous allons nous-mêmes à la découverte de talents. Nous avons un département de casting, organisons des auditions et formons aussi à nos pratiques. Nous avons en outre une école de Cirque à Montréal pour un programme de deux ans. Entre 15 et 20 jeunes en sortent chaque année. Ils trouvent immédiatement du travail. Chez nous ou ailleurs. Chaque nouveau spectacle c’est 150 nouveaux employés.

Vos spectacles tournent dans le monde entier. Mais le public n’a sans doute pas les mêmes attentes à Bruxelles, Tokyo ou Montréal.

Toute la création se fait à Montréal – nous avons à ce jour 51 créations originales sous le label Cirque du Soleil – mais les créateurs et les idées viennent du monde entier. Nos spectacles tournent indépendamment des critères locaux. Notre marché est global mais se bâtit marché par marché. Le marketing et la communication vont ainsi être différents selon les pays : on adapte les affiches, les supports,… À Bruxelles, on a des affiches sur des trams. Il n’y a pas de tram dans toutes les villes.