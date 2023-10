Deux premiers satellites, KuiperSat-1 et KuiperSat-2, encore à l’état de prototypes, ont été lancés par la société de Jeff Bezos à bord d’une fusée Atlas V de l’Américain United Launch Alliance depuis Cap Canaveral (Floride). Les deux engins en orbite depuis le début du week-end font partie de ce qu’Amazon appelle la mission “Protoflight” pour Kuiper. “Nous avons effectué des tests approfondis en laboratoire et avons une grande confiance dans la conception de notre satellite, mais rien ne remplace les tests en orbite, a déclaré Rajeev Badyal, vice-président de la technologie du projet Kuiper. C’est la première fois qu’Amazon envoie des satellites dans l’espace, et nous allons apprendre énormément de choses, quel que soit le déroulement de la mission.” Amazon a pris contact avec les deux satellites en orbite moins d’une heure après le lancement.

Au total, si la mission s’avère concluante, Amazon ambitionne de construire un réseau de 3 236 engins qui fonctionneront en tandem pour transmettre une connectivité internet au sol.

Pour comparaison, la société d’Elon Musk SpaceX a déjà lancé plus de 4 500 satellites Starlink actifs en orbite. Elle offre des services commerciaux et résidentiels à la plupart des pays d’Amérique, d’Europe et d’Australie.

Pourquoi pas une fusée Blue Origin ?

Amazon a utilisé une fusée Atlas V pour lancer KuiperSat-1 et KuiperSat-2. Or, l’autre société de Jeff Bezos, Blue Origin, construit également des fusées. Alors, pourquoi ne pas s’en servir ?

La fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin a effectué de nombreux vols. Cependant, la fusée New Glenn, que l’entreprise développe depuis plus de dix ans pour transporter en orbite des charges utiles telles que les satellites Kuiper, accuse un retard d’au moins trois années. Son premier vol est prévu pour 2024.

Amazon avait annoncé dès 2022 le plus important achat commercial de lancements de fusées jamais réalisé, pour un total de 83 voyages. Cet achat comprenait 27 lancements effectués par Blue Origin et le reste par le Français Arianespace et United Launch Alliance. Les contrats avec les autres sociétés reposent en partie sur de nouvelles fusées qui n’ont pas encore volé : Ariane 6 (Arianespace) et Vulcan (United Launch Alliance).

La Commission fédérale des communications (FCC) américaine, qui réglemente les communications par satellite vers le sol, avait approuvé le réseau d’Amazon en 2020. Elle avait donné à l’entreprise un délai pour lancer la moitié de ses 3 236 satellites d’ici juillet 2026. La constellation complète devra être déployée avant juillet 2029.

Un troisième satellite en orbite pour Aerospacelab

La société belge Aerospacelab spécialisée dans la conception, la fabrication et l'exploitation de systèmes satellitaires, a annoncé ce lundi la réussite du lancement de PVCC, un satellite financé par l'Agence spatiale européenne avec le soutien de l'Office belge de la Politique scientifique. Cette mission a pour but de collecter des données d'observation de la Terre qui seront utilisées pour surveiller la végétation et analyser l'impact du changement climatique. En tant que troisième satellite d'Aerospacelab à atteindre l'orbite après avoir été entièrement conçu et intégré dans ses installations belges, le lancement de PVCC marque une nouvelle étape importante pour l'entreprise.