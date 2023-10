Après Swarovski et Hyundai, Disney s’associe avec… Louboutin pour une collection inédite "Marvel"

En effet, la maison de luxe Christian Louboutin et Walt Disney Company viennent de dévoiler leur association aux allures… brillantes, avec Marvel et ses super-héros comme franchise à l’honneur. Bottes, casquettes, talons hauts, sac à main, de nombreuses chaussures et accessoires sont ornés des “pierres de l’infini”, que l’on retrouve notamment dans la saga Avengers.

La collaboration comprend des chaussures et des accessoires. ©Christian Louboutin x Marvel

Une collaboration qui a un prix. Pour obtenir l’un des produits de la collection, il faut compter entre 1 132 euros pour la pièce la moins chère et 3 311 pour le produit le plus onéreux.

Ce n’est pas la première fois que les deux sociétés collaborent. Le créateur de mode français a déjà créé plusieurs styles à l’occasion de la sortie du film Les 101 Dalmatiens en 1997, mais aussi une collection Star Wars en 2017 alors que le huitième volet de la franchise sortait dans les salles obscures.