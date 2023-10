La fondation Gates va octroyer 20 millions de dollars à la biotech wallonne Quantoom

Cette technique doit permettre de développer des vaccins à coûts réduits, ce qui contribuera à améliorer la lutte contre plusieurs maladies infectieuses qui frappent les populations de pays pauvres, comme la tuberculose, la malaria, ou encore la fièvre de Lassa.

La fondation Gates compte débloquer un budget de 20 millions de dollars pour Quantoom. Cette biotech nivelloise va utiliser ces fonds pour poursuivre ses recherches sur une plate-forme de conception d'ARNm. L'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal et l'institut Biovac en Afrique du Sud recevront chacun 5 millions de dollars pour acquérir la technologie.

"Le développement de nouveaux vaccins est onéreux, requiert toute une série de ressources et est principalement concentré dans les pays riches", expose José Castillo, CEO de Quantoom Biosciences, cité dans le communiqué. Avec nos partenaires, "nous sommes enthousiastes à l'idée de déployer notre technologie à grande échelle au Sénégal et en Afrique du Sud et de contribuer ainsi à renforcer l'accès aux nouveaux vaccins ARNm, l'un des procédés les plus prometteurs en médecine".

Univercells a déjà été soutenue par la fondation Gates par le passé.