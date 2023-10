La Q4 ne sera pas produite en 2023 à Audi Forest : "Ce n'est pas rassurant"

Audi Brussels, c’est une affaire qui marche, pourtant. Les bonnes nouvelles avaient plutôt tendance à se succéder ces derniers temps. Voilà deux ans, le CEO d’Audi, Markus Duesmann, faisait le déplacement à Bruxelles pour annoncer que l’usine de Forest produirait la nouvelle Q8 électrique – soit l’Audi Q8 e-tron – dès 2026, de quoi donner de l’avenir à un site qui célébrait ce jour-là la production du huit millionième véhicule (en tenant compte, bien entendu, des voitures de la marque Volkswagen).

Annoncé il y a un an

Voilà un an, l’annonce concernait cette fois l’arrivée dans le courant du second semestre 2023 d’un modèle supplémentaire, l’Audi Q4 e-Tron, qui devait compléter la gamme actuelle des Q8 e-tron et Q8 Sportback e-tron, dont les modèles ont été reliftés justement en octobre 2022 dans l’attente de l’arrivée d’une version totalement renouvelée en 2026.

Les estimations évoquaient alors une production de 5 000 Q4 en 2023, à comparer avec les 50 302 véhicules électriques sortis de l’usine l’année dernière, soit le plus grand nombre jamais fabriqué en un an par Audi Brussels. La progression était même de 15 % sur an.

L’idée de la direction d’Audi était d’augmenter la production globale de la Q4 électrique pour faire face à une demande importante que l’usine de Zwickau, située en Allemagne, ne pouvait à elle seule honorer. “Nous produirons également le Q4 e-tron à Bruxelles à partir de fin 2023 – en plus de la production à Zwickau”, avait encore déclaré une porte-parole d’Audi à la mi-septembre, selon la presse allemande.

L’adaptation de la chaîne de production était donc terminée à Forest. Il ne manquait plus que le feu vert pour que les travailleurs de l’usine bruxelloise commencent à produire la Q4. Lundi matin, c’est plutôt un feu orange qui s’est allumé chez Audi Brussels.

La production de la Q4 est reportée, a donc annoncé la direction. La raison ? Une demande plus faible que prévu de ce modèle électrique. En d’autres termes, l’usine de Zwickau peut répondre aux ventes. La question est bien entendu de savoir si elles vont rapidement repartir de l’avant, de quoi nécessiter l’apport du site de Forest. Ce n’est pas garanti.

Production en test

D’où l’inquiétude persistante. ”Ce n’est pas rassurant. Le personnel attendait de la direction plus de clarté, et elle n’a été ni convaincante, ni rassurante”, a commenté le secrétaire permanent FGTB Grégory Dascotte. “Nous attendons de la direction locale ou internationale des garanties en termes de volumes et d’emplois”, a-t-il poursuivi.

Tout le monde devrait y voir plus clair assez rapidement. “Une nouvelle réunion est prévue le 22 novembre. Cela permettra la clarification”, précise Stephan de Muelenaere, secrétaire permanent ACLVB, pour qui il faut rester prudent à ce stade. “L’annonce est de mettre en pause la production jusqu’à nouvel ordre. Le report ne veut pas dire que la Q4 ne viendra pas”. En fait, elle va être produite dans les prochaines semaines – jusqu’à 200 véhicules – pour tester justement la chaîne de production.

Selon Stephan de Muelenaere, si l’abandon de la production de la Q4 devait se confirmer, Audi Brussels pourrait récupérer un autre modèle. À voir lequel et pour quels volumes, et si c’est bien le cas.

D’où, forcément, une possible réduction de personnel si l’avenir d’Audi Bruxelles n’est pas aussi éclatant que celui qui avait été esquissé voilà un an à peine même si, dans le même temps, les commandes de la Q8 permettent au site de Forest de continuer à avoir une belle vitesse de croisière globale.

Cette annonce n’est pas une totale surprise car il y avait déjà eu un premier coup de semonce dans le ciel du groupe VW. Il avait annoncé mi-septembre ne pas prolonger le contrat de 269 travailleurs temporaires à l’usine de Zwickau, qui ne produit, à l’instar de Forest, que des modèles électriques. La raison invoquée était là aussi la faiblesse du marché. Outre les Q4 e-tron et le Q4 Sportback e-tron d’Audi, les modèles ID.3, ID.4 et ID.5 (Volkswagen), ainsi que la Cupra Born y sont également produits. Plus de 500 contrats d’intérimaires avaient déjà été résiliés quelques mois plus tôt, en juin.

La crainte des syndicats allemands est que les intérimaires fassent les frais du ralentissement des ventes des voitures électriques – ils sont environ 2 000 à Zwickau-. Elle est partagée par leurs collègues belges. Il y aurait de 400 à 500 intérimaires à Forest, pour environ 3 000 salariés. Beaucoup dépendra de l’arrivée ou non de la Q4.