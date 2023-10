Le produit le plus populaire de Volkswagen n’est pas la Golf mais… la saucisse au curry

Si les affaires sont sous pression sur le plan automobile, Volkswagen peut se tourner vers sa production… de saucisses. Très en vogue en Allemagne, cela fait 50 ans que la société fabrique les Volkswagen currywurst, ce plat typiquement allemand accompagné d’une sauce tomate et de curry. Un business parallèle pour la société, qui n’aurait à la base pas dû sortir du cadre de l’usine.

Des saucisses au menu

Depuis la création de la première usine de la marque allemande, la saucisse n'a jamais été bien loin. En parallèle du lancement de l’entreprise et de sa célèbre Coccinelle en 1938, Volkswagen ne manque donc pas de nourrir ses employés dans son usine de Woflsbourg, encore aujourd’hui la maison-mère de la marque. Au menu ? Des saucisses, produites sur place via ses quelques fermes porcines autour de la fabrique. Une fois préparées, celles-ci étaient servies à la cantine, accompagnées de frites.

Il faut attendre la période d’après-guerre pour voir l’arrivée des saucisses au curry en Allemagne. Créée par une certaine Herta Heuwer en 1949, dans son snack-bar de Berlin, la currywurst devient rapidement un incontournable dans le pays. Mais ce n’est qu’en 1973 que le constructeur auto décide de l’inclure dans son menu pour les travailleurs.

L'histoire de la currywurst chez Volkswagen a commencé en 1973, dans la boucherie de l'usine de Wolfsbourg. ©Wikipedia

À l’époque, aucun canal de vente pour la Volkswagen currywurst n’était envisagé. Mais durant les journées de presse et autres événements de présentations des véhicules, le constructeur proposait les saucisses en guise d’amuse-bouche aux invités. Rapidement, l’engouement se crée autour du plat signé VW. À l’instar d’Ikea et de ses boulettes suédoises, Volkswagen a dorénavant sa saucisse maison.

Menace de grèves

En quelques décennies, la recette de la currywurst signée Volkswagen n’a que peu changé. La production a, quant à elle, bien évolué. À commencer par la cadence de fabrication. En 2015, ce sont plus d’une trentaine de personnes qui travaillent de manière industrielle pour produire 30 000 saucisses par jour, ce qui équivaut à plus de 7,5 millions par an. Soit deux fois plus qu’en 2008. “Celui qui goûte notre currywurst en tombe amoureux”, confiait Francesco Lo Presti, le maitre-charcutier de la société. À titre de comparaison, le constructeur allemand a vendu 5,82 millions de véhicules au cours de la même période.

Au fil des années, la production de saucisses au curry est passé à l'échelle industrielle chez Volkswagen. ©AFP

La raison de cette production aussi intense se justifie tout d’abord par le succès des currywurst en Allemagne. Au fil du temps, le plat est devenu une référence dans le pays. Mais ce n’est pas tout puisque Volkswagen a étendu ses points de ventes. En plus des cantines des sites de production de voitures dans onze pays, le produit est également disponible dans les supermarchés comme Edeka, une entreprise de grande distribution hambourgeoise possédant 12 000 points de vente.

Le monde de la saucisse allemande a malgré tout tremblé en 2021. Depuis 2010, Volkswagen a lancé sa production de saucisses végétariennes et véganes. Onze ans plus tard, les dirigeants de l’entreprise ont décidé de supprimer la version originale (avec viande donc), pour ne laisser que ces deux dernières options dans les cantines. La raison ? Pousser les employés à adopter une alimentation “aussi écologique que possible”.

Une décision qui n’est pas du tout passée auprès des travailleurs, qui ont menacé de partir en grève. L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder y était même allé de son commentaire, via LinkedIn. “La currywurst avec des frites est un concentré d’énergie pour les ouvriers de production. Cela doit rester ainsi”, a-t-il commenté, ajoutant le hashtag “#rettetdieCurrywurst” (”sauvez la currywurst”).

Les syndicats sont montés au créneau et deux ans plus tard, le 7 août 2023, la direction et les services des ressources humaines ont dû faire marche arrière. La demande est donc repartie à la hausse et les employés ont de nouveau pu manger une currywurst à base de porc pour leur pause midi et ce malgré le fait qu’en Allemagne, la population a consommé en moyenne 52 kg de viande par habitant en 2022, une moyenne au plus bas depuis le début des statistiques en 1989.