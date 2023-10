Les actionnaires d’Euronav face à un choix majeur

Après l’achat des actions Euronav prévu au quatrième trimestre 2023 qui doit être approuvé par une assemblée, CMB verra sa participation passer à 49 %, ce qui l’oblige à faire une offre. Celle-ci se fera au même prix de 18,43 dollars par action. Cette offre de reprise obligatoire est prévue pour le premier trimestre 2024. Il ne s’agit pas d’une OPA avec squeeze out (retrait forcé de la bourse), l’objectif de CMB étant de maintenir la cotation d’Euronav sur Euronext Bruxelles et à New York car CMB a besoin de capitaux pour déployer sa stratégie.

Heure de vérité

Son CEO, Alexander Saverys, devra donc convaincre les actionnaires actuels d’Euronav du bien-fondé de sa vision d’un transport pétrolier plus vert. Dans son communiqué, CMB évoque trois axes stratégiques. Un : la diversification de la flotte “dans différents segments de transport pour réduire la dépendance au transport du pétrole brut”. Cela devrait passer par l’acquisition de navires à faibles émissions de carbone utilisant comme carburant de l’hydrogène et/ou de l’ammoniac. La flotte de CMB Tech devrait ainsi rapidement entrer dans le giron d’Euronav. Deux : le développement de moteurs bas carbone. Trois : l’optimalisation de la flotte existante restante (44 navires dont cinq en construction).

Pour Alexander Saverys, l’heure de vérité viendra au terme de l’offre attendue au premier semestre 2024. Il saura, à ce moment-là, si beaucoup d’actionnaires ont décidé de rester à bord d’Euronav.

D’après le communiqué, le prix offert est, en tout cas, proche de la valeur marchande de la flotte. Ce qui fait dire à des spécialistes du secteur que tous ceux qui veulent rester investis dans le secteur pétrolier apporteront leurs titres à l’offre pour acheter les actions d’une société concurrente, qui pourrait être… Frontline.

Grand gagnant

Ceux qui croient dans ce secteur sont ceux qui pensent que le transport de pétrole a encore un bel avenir devant lui. Et cela en raison de tarifs de transport qui ont tendance à augmenter vu la pénurie de bateaux et les carnets de commandes de nouveaux navires qui prennent du temps à être honorés.

À noter encore que certains analystes estiment que le grand gagnant de cette opération est John Fredriksen parce qu’il met la main sur 24 VLCC et qu’il obtient, en plus, l’abandon de la procédure d’arbitrage. Cette procédure visait à obtenir une indemnisation du dommage subi par Euronav. Mais encore fallait-il que la société anversoise la gagne.