Le Delhaize de Denderleeuw est fin prêt pour ce jour de fête. Enfin presque. Des ballons aux couleurs de l’enseigne – rouge et noir” sont ajoutés au bas de l’escalier qui mène du parking vers l’entrée du magasin. Quelques gardes de sécurité sont présents, dont deux postés aux portes du magasin.

Un véhicule de police est garé de l’autre côté de la Kasteelstraat. Au cas où il y aurait des incidents lors de l’ouverture de ce premier supermarché franchisé de Delhaize, un peu plus de sept mois après l’annonce par l’enseigne au Lion de confier à des indépendants la gestion de l’ensemble de ses 128 magasins gérés en propre. Au bas de l’escalier, quatre représentants du syndicat socialiste avec leur veste rouge arborant les noms SETca et BBTK. Deux ont les bras chargés d’un cadeau.

"Fantastisch!"

Il n’est pas encore huit heures, mais déjà un client est prêt à fondre dans le magasin. À l’intérieur, une salve d’applaudissements retentit. Quelques instants plus tard, un flot de collaborateurs en sort. C’est pour la photo de famille. Les sourires sont francs sur tous les visages. La bonne humeur est de mise. Les nouveaux propriétaires des lieux sont bien entendu présents : Stijn Van der Weeën et son épouse Laure Misseeuw, qui gèrent une Proxy Delhaize dans cette même ville de Flandre-Orientale, située aux abords de l’autoroute de la mer, peu après Bruxelles.

”Fantastisch!”, lance le photographe. C’est le signal pour que chacun aille à son poste de travail. Les cloches de l’église toute proche sonnent : il est 8 heures. Le premier supermarché franchisé est officiellement ouvert.

La délégation syndicale aborde les propriétaires : elle a un message à faire passer et des cadeaux à remettre. Les syndicalistes accompagnent Stijn Van der Weeën et Laure vers l’entrée. Sans surprise, la déléguée prenant la parole prône le respect des droits des travailleurs et le dialogue social dans ce magasin où 70 collaborateurs travaillent. L’ambiance n’est nullement tendue. Puis, c'est la remise des cadeaux : un plateau de bonbons pour le personnel et un lion en peluche pour Stijn et son épouse. “Merci voor de cadeau”, répond Stijn Van der Weeën.

Pas d’action réelle de protestation. L’idée est plutôt de montrer que les syndicats, ou plutôt le syndicat socialiste en l’occurrence, reste mobilisé dans le cadre d’une “action symbolique”. Il n’était pas question de fermer le magasin et d’entamer une épreuve de force dans ce magasin qui avait été en grève pendant 13 jours dans la foulée de l’annonce du plan de franchisation, le 7 mars dernier.

Les vestes rouges interpellent toutefois l’un ou l’autre client. “Le magasin est fermé ?”, demande en français, l’un d’entre eux qui vient de se garer. “Non, il est ouvert", lui répond, en français, une cliente qui en repart.

Bouquet de fleurs

Les clients sont nombreux. Il est vrai que le magasin était fermé lundi, pour finaliser la transition. Et dimanche également, puisque les supermarchés Delhaize n’ouvrent pas (encore) ce jour-là. Pour le supermarché de Denderleeuw, la décision n’est pas encore officiellement prise, même si elle est dans l’air. “Ce sera sur base volontaire”, précise Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize, comme cela doit être en théorie le cas partout. “Plusieurs personnes se sont déjà montrées intéressées, car cela leur permettrait de gagner un peu plus d’argent”. Et d’insister sur le fait que les travailleurs travaillant pour le couple d’indépendants gardent leurs salaires et autres avantages, “au cent près”.

Le couple court dans tous les sens alors que certains clients prennent un café, offert. C’est un grand jour. “C’est le premier jour d’ouverture. C’est le premier Delhaize franchisé”, explique-t-il, tout heureux d’avoir été choisi par Delhaize pour être le repreneur. “Tout s’est passé de manière très professionnelle”. Et quand il a rencontré l’équipe, l’accueil a été “chaleureux”. “L’équipe est superprofessionnelle, très attachée à Delhaize, motivée avec une approche constructive et animée de la volonté de réussir. Je suis donc très heureux et très fier d’avoir investi dans ce magasin”.

Les clients, nombreux, repartent avec un cadeau, au choix. La plupart optent pour un bouquet de fleurs.