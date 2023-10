Le réseau BeAngels va investir dans des start-up fondées par des étudiants belges, luxembourgeois et français

L’accompagnement de projets portés par des étudiants-entrepreneurs est une chose. Leur financement en est une autre. Car à moins de pouvoir compter sur la sphère familiale et amicale, ces start-up doivent souvent se tourner vers des acteurs du capital à risque pour effecteur leurs premiers pas. Et à ce stade du financement de pré-amorçage et d’amorçage, on ne se bouscule pas au portillon.

Un réseau de huit incubateurs

C’est pour remédier à cette difficulté qu’en 2016, le réseau d’investisseurs privés BeAngels avait créé une structure d’investissement pour étudiants-entrepreneurs (connue sous le nom de “Siba”, pour “Structure d’Investissement de Business Angels”). En l’espace de sept ans, BeAngels est parvenu à lever 1,5 million d’euros auprès de ses membres et à financer 25 start-up fondées par des étudiants-entrepreneurs. Des start-up telles que Levita, TrustUp, Momly ou Flowchase en sont des exemples.

Le réseau BeAngels, qui compte 470 investisseurs privés, a décidé d’augmenter son soutien aux projets lancés par des étudiants-entrepreneurs. Le nouveau véhicule de financement, appelé “Elev8te”, ne se limite plus aux étudiants-entrepreneurs issus d’incubateurs belges. Désormais, il bénéficiera aussi à des étudiants luxembourgeois et du nord de la France. BeAngels, qui se positionne de plus en plus comme un acteur européen, a en effet noué des partenariats avec l’incubateur de l’Université du Luxembourg (UNI) et Campus Fund (premier fonds d’investissement français destiné aux entrepreneurs, étudiants ou jeunes diplômés). Ainsi, Elev8te compte désormais huit partenaires : les cinq incubateurs francophones belges, l’incubateur flamand Value Network, UNI et Campus Fund.

Lever 500 000 euros avant la fin de l’année

Yanis Fares, Portfolio Success Manager chez BeAngels, chargé du projet "Elev8te". ©D.R.

"Elev8te est l’accomplissement de sept ans d’expérience, explique Yanis Fares, chargé du projet chez BeAngels. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires qualifiés, qui comprennent l’importance de notre solution”. L’initiative intervient dans un contexte post-Covid et guerre en Ukraine qui a eu un impact significatif sur le paysage du financement des start-up. De nombreux fonds de capital-risque ont déplacé leur focus vers des investissements à des stades de maturité plus avancés, laissant un vide dans les stades de financement pré-amorçage et amorçage. Elev8te veut saisir cette opportunité pour combler ce vide et exploiter un potentiel inexploité. “Notre objectif est de pouvoir lever 500 000 euros avant la fin 2023 en vue de permettre le financement de 8 projets”.

guillement "Nous avons déjà, potentiellement, cinq projets qui souhaitent être financés par Elev8te."

Les “tickets” investis pat Elev8te dans les jeunes pousses étudiantes seront compris entre 50 000 et 100 000 euros (en capital ou en dette convertible). Les projets financés auront aussi accès à l’écosystème de BeAngels et aux avantages offerts par le réseau (Start-up package, CEO lunches, services de partenaires, événements organisés par des sponsors, accès aux autres outils de financement de BeAngels, …).

"Nous avons déjà, potentiellement, cinq projets qui souhaitent être financés par Elev8te, souligne Yanis Fares. Notre approche séduit beaucoup la communauté de nos investisseurs par son positionnement unique”, conclut-il, enthousiaste.