Les Taxis verts satisfaits de leur premier véhicule à hydrogène : “On voudrait en avoir cinquante mais Bruxelles tarde à accorder les licences”

Rechargé en cinq minutes pour 470 kilomètres d’autonomie

Avec une autonomie effective de 470 kilomètres pour un rechargement moyen effectué en moins de cinq minutes, le taxi a consommé, en un an, plus de 660 kilogrammes d’hydrogène produits sur place à base d’électricité renouvelable (éolien et solaire) et distribués via les stations DATS24. Un véhicule roulant au diesel aurait émis environ 11 tonnes de CO2 sur la même distance, ressort-il des données de cet essai grandeur nature. “Nous pouvons le dire haut et fort, le taxi à hydrogène fonctionne”, se réjouit M. Lefebvre. Des propos confirmés par Patrick Hendrick, responsable du département Aero-Thermo-Mechanics à l’ULB. “L’hydrogène est particulièrement performant pour des véhicules lourds et roulant sur de grandes distances, comme les camions ou les cars, explique le professeur. On voit aussi son utilité sur de plus petits véhicules à usage intensif comme les taxis”. En moyenne, les véhicules de la flotte des taxis bruxellois effectuent ainsi entre 60 000 et 100 000 kilomètres par an.

Seulement sept stations à hydrogène en Belgique, dont aucune à Bruxelles

”Nos chauffeurs ont particulièrement apprécié la conduite silencieuse, fluide et confortable de ce nouveau taxi, tandis que nos clients ont émis des avis très favorables par rapport à ce véhicule”, s’enthousiasme Jonathan Guzy, le CEO de Taxis verts. Nous ambitionnons de déployer 50 nouvelles voitures à hydrogène et une centaine de taxis électriques à Bruxelles, mais la Région bruxelloise tarde à accorder les nouvelles licences”.

L’enjeu est de taille puisqu’à partir de 2025, tout nouveau taxi devra être neutre en carbone dans la capitale. Actuellement, le secteur des transports représente 21,5 % des émissions de CO2 en Belgique. Mais tout n’est pas parfait. Virya Energy et les Taxis verts émettent ainsi plusieurs bémols par rapport à la réussite de cette mobilité à l’hydrogène. L’infrastructure est ainsi actuellement largement déficiente. Il n’y a encore que sept stations à hydrogène en Belgique, dont 5 dans le réseau DATS24, toutes hors de Bruxelles. Selon le professeur Hendrick, il existe encore une peur “davantage psychologique que basée sur un danger réel” par rapport à ce type de molécule encore peu utilisée dans la mobilité. Enfin, le prix de l’hydrogène doit “être compétitif”. “C’est une condition économique de réussite”, fait-on savoir chez les Taxis verts.