En dix ans, Funds For Good a donné naissance et confiance à une génération d’entrepreneurs engagés

Lorsqu’ils créent Funds for Good (FFG) en 2011, suivi deux ans plus tard par le lancement de l’ASBL Funds For Good Impact, Nicolas Crochet et Patrick Somerhausen sont vus comme deux extraterrestres dans un secteur financier à la fois très fermé et cramponné au rendement financier. “Nous avons rencontré énormément d’acteurs (banques, sociétés d’assurance,…) pour leur expliquer notre projet, se rappellent-ils. Quand on leur disait qu’on voulait mettre de l’éthique dans la finance et investir en ayant un impact local, ils nous souriaient gentiment. On n’entrait pas dans les cases classiques de la finance”.

Rendement et impact local

Il est vrai que Funds For Good – dont le président, depuis 2014, est Pierre-Olivier Beckers – sort du carcan traditionnel de la finance. Son business model repose sur deux piliers : “Invest” et “Impact”. Du côté de Funds For Good Invest, l’activité consiste à concevoir et distribuer des fonds de placements socialement responsables. Grâce à différents partenaires (dont NN, Deutsche Bank, BLI, OneLife et Athora), FFG compte plus de 600 millions d’euros sous gestion. L’objectif est de maximiser le rendement de ces fonds pour en reverser 50 % à Funds For Good Impact. Autant de moyens qui permettent, via l’octroi de “prêts d’honneur” (prêts à 0 % pouvant aller jusqu’à 15 000 euros), d’aide à des entrepreneurs sans emploi fixe ou porteurs d’un projet social à démarrer leur entreprise, avec du microcrédit et du coaching gratuit.

À lire aussi

Funds For Good Impact a en outre tissé des liens avec une série de partenaires belges, mais aussi français et espagnol, actifs dans la microfinance, le crowdfunding ou le financement de l’entrepreneuriat social (microStart, Brusoc (finance&invest brussels), Credal, Change, Lita, Solifin, Adie, Microlux, Treball Solidari,…). Ces acteurs interviennent souvent aux côtés de FFG Impact.

Plus de 1 000 projets soutenus

En dix ans d’existence, Funds For Good Impact a déjà accompagné plus de 1000 projets. “Le taux de défaut, pour le remboursement des prêts d’honneur, est très faible (de l’ordre de 7 %), indiquent MM.Crochet et Somerhausen. Le plus important est que 80 % des emplois créés par les entrepreneurs financés par Funds For Good existent toujours. La confiance que l’on donne à ces entrepreneurs et la remise à l’emploi sont au cœur de notre projet”.

Pour fêter son dixième anniversaire, Funds For Good Impact organisait mercredi soir à Wavre, une cérémonie de remise d’Entrepreneurs Awards. Sur les 20 projets nominés, un jury indépendant a désigné les cinq lauréats. Nous vous les présentons ci-dessous.

Hearth Project : un “Top Chef” au service des plus démunis

Adeline et Elliott. ©Loïc Delvaulx

L’aventure a commencé en 2019, quelques mois avant la crise du Covid et le premier confinement de la population belge. “On a commencé par récupérer des invendus alimentaires auprès de grossistes et de maraîchers, raconte Adeline Barras, cofondatrice de l’ASBL Hearth Project avec son compagnon Elliott Van de Velde. On invitait des chefs étoilés à cuisiner ces invendus pour en faire des repas gastronomiques que l’on organisait, avec le soutien de donateurs, au profit d’associations”. Avec le premier confinement, au printemps 2020, les invendus alimentaires explosent et le personnel de l’Horeca se retrouve au chômage forcé. Hearth Project va saisir l’opportunité pour effectuer un premier “pivot” : les repas, toujours concoctés avec les aliments destinés à être jetés, vont être distribués à des hôpitaux bruxellois. “Grâce à une équipe de 35 bénévoles, on a sauvé 15 tonnes de nourriture et distribué 11 000 repas dans 10 hôpitaux en 5 semaines”.

À la sortie du confinement, Hearth Project va poursuivre son évolution. Adeline et Elliott nouent des partenariats avec des associations, comme L’Ilot et Kamiano, pour distribuer des repas aux plus démunis (vendus sous le coût de production). “Ce concept reste notre modèle commercial actuel, explique Adeline Barras. Nous récupérons les invendus alimentaires pour offrir, grâce aux associations bruxelloises, des repas de qualité. Nous voulons à la fois rendre l’alimentation “durable” irrésistible, via la distribution de plats gourmands aux personnes précarisées, et nous assurer que le projet soit viable financièrement sur le long terme”.

À lire aussi

En mai 2022, Hearth Project ajoute une pièce à son dispositif de solidarité culinaire : un restaurant ! C’est à la même époque qu’Elliott, cuisinier autodidacte, participe à la saison 13 de l’émission “Top Chef”. “Grâce à un appel à projets BeCircular, on a obtenu un subside qui nous a permis de mieux structurer l’ASBL et lancer un restaurant gastronomique dont les bénéfices servent à pérenniser l’activité sociale de Hearth Project”. Baptisé Entropy et installé place Saint-Géry, au cœur de Bruxelles, le lieu de 165 m2 – auquel s’ajoute une cour-jardin – sert à la fois d’atelier de préparation des repas “sociaux” (600 par semaine au profit de trois associations) et de restaurant gastronomique (jusqu’à 40 couverts par soir). L’ASBL Hearth Project emploie six équivalents temps plein, sans compter les deux fondateurs et de nombreux bénévoles. “On parvient, petit à petit, à équilibrer les comptes, se réjouit Adeline Barras. Pour la première année d’activité, le chiffre d’affaires s’élève à 600 000 euros”. Jusqu’ici, Adeline et Elliott ont pu se financer auprès de différentes structures (dont un prêt d’honneur de 15 000 euros octroyé par Funds For Good). Hearth Project a remporté de nombreux prix, dont celui du restaurant le plus durable de Belgique de l’année 2023 par le Gault & Millau.

Boeket de Fleurs : Ness, fleuriste “éco-sensible”

Ness. ©Loïc Delvaulx

”Cela fait plus de 20 ans que je suis dans les fleurs”, dit-elle avec un large sourire. Installée dans sa boutique de la rue du Village, à Rhode-Saint-Genèse, Ness nous raconte son parcours depuis qu’elle a fait le choix, à l’âge de 30 ans, de s’installer comme indépendante pour vivre de sa passion. Jusque-là, Ness était acheteuse pour une marque de spiritueux.

Ness n’est pas une fleuriste comme les autres. Certains la qualifient d’éco-fleuriste. “Je préfère me présenter comme fleuriste éco-sensible, corrige-t-elle. Mon métier est de faire de beaux bouquets, modernes, inspirés par la nature et composés de fleurs cultivées le plus localement possible”. Chez Boeket de Fleurs, nom de la boutique de Ness, vous ne trouverez pas de roses toute l’année. Et encore moins de fleurs coupées, qui paraissent naturelles et fragiles, alors qu’elles proviennent très souvent d’une agriculture mondialisée impliquant traitements chimiques et transports réfrigérés. “Je ne suis pas aussi radicale que peuvent l’être les éco-fleuristes, précise-t-elle. J’essaie de trouver un équilibre entre un idéal, qui serait de pouvoir cultiver mes propres fleurs de façon naturelle, la réalité du marché et les attentes des clients”.

À ses débuts, Ness s’était lancée comme fleuriste traditionnelle en ouvrant une première boutique à Dilbeek. Elle participa aussi, avec succès, à différents concours d’art floral. Elle s’orientera progressivement vers la décoration florale pour des événements. Jusqu’au jour où, par suite des exigences d’un client, elle s’est vue contrainte de faire importer des fleurs depuis la Chine. Commence alors une profonde remise en question concernant les pratiques de l’industrie mondiale de la fleur et la manière de trouver un juste équilibre entre rentabilité commerciale et idéalisme d’une fleuriste soucieuse d’environnement. “Aujourd’hui, je travaille principalement avec des fleurs belges. Ce n’est pas parfait, mais c’est déjà un grand pas en avant pour un travail plus réfléchi”.

Seule, Ness n’a pas été épargnée par les circonstances. La crise sanitaire, en particulier, a été un coup de massue. “Le premier jour du confinement, confesse-t-elle, j’ai passé toute la journée à pleurer au fond de mon lit”. Sa force de caractère et son courage lui permettent toutefois de rebondir très rapidement. Elle multiplie les initiatives pour rester en contact avec ses clients. “Je travaillais jour et nuit pour que les gens puissent encore acheter des fleurs malgré les circonstances. Cette période, où je livrais moi-même les bouquets, a été fantastique sur le plan humain”. Elle est en outre accompagnée, depuis 2019, par Funds For Good. “Ma coach s’appelle Jacinte” (sic).

À lire aussi

Depuis deux ans, Ness concentre l’essentiel de son énergie sur Boeket de Fleurs. Deux fois par semaine, elle se rend à la criée aux fleurs de Neder-Over-Heembeek, où elle choisit les producteurs locaux avec lesquels elle veut travailler. Le dimanche matin, elle délaisse sa boutique pour proposer ses bouquets sur le marché de Rhode-Saint-Genèse. “C’est un métier difficile, fatigant, qui demande beaucoup de sacrifices. Mais c’est ce métier qui m’a permis de devenir la femme épanouie que je suis aujourd’hui”. Et, malgré la concurrence d’un gros fleuriste venu s’implanter très récemment à 100 mètres de chez elle, Ness attire toujours davantage de clients.

Mori Film Lab : le come-back de la photographie argentique

Raphaël, cofondateur de Mori Film Lab. ©Loïc Delvaulx

Le projet a pris racine du côté de Melbourne. “Je suis parti en Australie après mes études secondaires, raconte Raphaël M., 25 ans. J’avais prévu d’y rester un an et, finalement, j’ai vécu quatre ans en Australie, dont deux en travaillant dans un labo de photographie argentique. C’est là que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes, pourtant nés avec le numérique, s’intéressaient à l’argentique”. Cole, un copain également passionné d’argentique, l’avait rejoint entretemps pour travailler dans le même labo.

De retour en Belgique, Raphaël et Cole décident, en décembre 2020, d’ouvrir un labo comparable à celui pour lequel ils avaient collaboré à Melbourne. Une gageure quand on sait que Bruxelles, de façon assez surprenante, est l’une des villes européennes comptant le plus grand nombre de labos de photographie argentique. Mais les deux amis savent manifestement comment s’y prendre. “Personne ne le faisait encore comme nous voulions le faire. Pour se différencier de la concurrence, on a développé un concept disruptif”. Tout en assurant un service de qualité à des prix compétitifs, Raphaël et Cole ont transformé le concept de labo photo et créé, avec Mori Film Lab, “un hub vivant de passionnés où qualité, modernité et convivialité se rencontrent autour d’une passion de la photographie à l’ancienne”.

En deux ans et demi, Raphaël et Cole disent avoir construit, à Forest, le labo dont ils rêvaient. “Nous avons fait le choix de ne proposer, aux clients, que la meilleure qualité de développement et de numérisation de négatifs. Le service est rapide, très moderne et hyper accessible, avec un contact humain de qualité et un espace qui facilite la rencontre entre passionnés. Nous vendons aussi du film et des appareils photo reconditionnés, aussi bien pour les débutants que les professionnels”.

À deux au départ dans 75 m2, ils sont aujourd’hui treize à travailler pour Mori Film Lab dans un lieu qui a plus que doublé de superficie. La majorité de la clientèle a entre 16 et 35 ans. À l’ère du smartphone, toute une génération de jeunes découvre, avec l’argentique, une autre façon de faire de la photo. Raphaël et Cole, rejoint en 2021 par un troisième associé, misent beaucoup sur la communauté. Mori film Lab est avant tout un lieu où les gens peuvent apprendre et partager autour de la photographie argentique. “On prend le temps de conseiller et de discuter avec ceux qui en ont besoin, on organise des workshops, des marches photos gratuites le dimanche, des expositions communautaires et nous avons une chambre noire dans laquelle nos clients peuvent venir imprimer leurs propres photos à l’ancienne”.

Financièrement, les deux jeunes entrepreneurs ont notamment fait appel au Credal et à Funds For Good pour développer leur labo.

Yala Na’akoul : mère et fils réunis par-delà les frontières

Rami, Belgo-Syrien de 31 ans. ©Loïc Delvaulx

C’est depuis sa camionnette, dans laquelle il a investi, en 2022, dans le cadre de son projet familial de service traiteur, que Rami Almidani nous parle de Yala Na’akoul. Rami, âgé de 31 ans, est né à Damas. Il a grandi dans une famille nombreuse où la nourriture et la cuisine ont toujours occupé une place importante. “Nous nous réunissions régulièrement pour partager les plats extraordinaires préparés par ma mère”.

En 2012, la guerre le contraint à fuir la Syrie alors qu’il est en dernière année d’études de droit à l’université de Damas. Sa mère, Asma, n’est pas en mesure de le suivre. Avant de parvenir en Belgique, à l’automne 2015, il séjournera successivement en Egypte, à Dubaï, au Liban, en Turquie… À son arrivée sur le sol belge, il s’inscrit à l’université (VUB). Il lance un premier projet, “Our House”, pour permettre aux réfugiés de pouvoir travailler, de présenter leur propre cuisine, de rencontrer d’autres personnes et de pratiquer le français. “Nous avons travaillé pour des universités, des institutions européennes, des fêtes de mariage et des événements sociaux dans les centres culturels de Bruxelles. Cela m’a aussi permis d’apprendre à cuisiner de manière professionnelle”.

En 2020, après sept ans de séparation, Rami retrouve enfin sa mère à Bruxelles. Il décide alors de réaliser le rêve de sa maman en créant Yala Na’akoul, un service traiteur pour des événements et réceptions (mariages, soirées d’anniversaire, dîners, …). . “Yala Na’akoul signifie “mangeons” en arabe et notre slogan est “Forget Falafel”, confie-t-il. Les falafels et le houmous sont des plats délicieux, mais notre cuisine a beaucoup plus à offrir. C’est ce que nous faisons avec Yala Na’akoul. L’objectif est d’apporter notre cuisine levantine traditionnelle à la table de nos clients. On veut créer une expérience exceptionnelle en utilisant un maximum de produits locaux et de saison, tout en faisant découvrir des saveurs authentiques de la région du Levant”.

Un autre volet du projet est d’offrir aux femmes immigrées, pour lesquelles avoir accès au monde du travail est complexe, l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle, de découvrir le domaine de l’Horeca et de se perfectionner dans le métier.

À lire aussi

Rami, qui a reçu le soutien du Credal et de Funds For Good, ne dispose pas encore de son propre espace pour cuisiner et Yala Na’akoul ne lui permet pas, à ce jour, d’en vivre. “Actuellement, je travaille à l’aéroport de Bruxelles avec des horaires de nuit (de 4 heures du matin à midi, NdlR). Mais j’espère que je pourrai bientôt me concentrer exclusivement sur la restauration pour développer le projet (marketing, recherche d’un espace, développement de nouvelles recettes, …). J’aimerais aussi pouvoir donner à davantage de personnes la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle et de se former dans notre entreprise de restauration”.

Refoodgees : la restauration comme vecteur d’insertion des réfugiés

Arthur Fogel, fondateur de Refoodgees. ©Loïc Delvaulx

Arthur Fogel, jeune trentenaire d’origine parisienne, a passé la moitié de sa vie dans l’Horeca. Il a pratiquement tout fait. “J’ai commencé́ à̀ la plonge d’un restaurant à 14 ans. Tous mes collègues étaient des réfugiés tamouls payés 3 euros de l’heure. Puis, j’ai fait du service en salle, de la cuisine et du bar, avant de former des équipes à Bruxelles pour d’autres établissements. Je suis, ensuite, devenu gérant de plusieurs bars bruxellois avant d’ouvrir Le Robinet, un bar avec un service de petite restauration à la Porte de Hal”.

Au terme de ce long parcours comme “garçon à tout faire” (qui lui a valu un burn-out peu avant l’arrivée du Covid), ajouté aux cours de cuisine que sa maman donnait à des enfants du quartier parisien où il a grandi, Arthur se décide de se lancer dans l’aventure de Refoodgees (un projet qui germait dans le coin de sa tête depuis un bon moment). Il profite du confinement pour plancher sur son projet, avec le soutien de JobYourself, et améliorer son savoir-faire de cuisinier (”chaque midi, lors du confinement, je cuisinais un plat que je ne connaissais pas”). En décembre 2021, il intègre l’incubateur bruxellois Kokotte où, durant quatre mois, il teste le concept de Refoodgees sous la forme de restaurant pop-up en compagnie d’un Syrien et d’une Franco-Marocaine. C’est une réussite.

”Je suis devenu entrepreneur car j’avais envie d’ouvrir un lieu qui manquait à Bruxelles : un restaurant qui propose de la cuisine du monde, authentique et humaine, et un vrai projet social.

À lire aussi

À travers l’ASBL Refoodgees, Arthur vise l’intégration socioprofessionnelle de personnes réfugiées et primo-arrivantes en leur donnant une formation dans le domaine de l’Horeca. “L’objectif est que ces personnes, après avoir été formées chez Refoodgees, trouvent un emploi valorisant et déclaré dans l’Horeca”. L’objectif est aussi de faire découvrir leur culture culinaire au public bruxellois.

”Chaque brigade, composée de 3 personnes en cuisine et 3 personnes en salle, est formée pendant un an, et nous engageons une nouvelle brigade tous les 6 mois. Cela permet de former les personnes en quinconce et de créer un système de mentorat parmi les personnes formées”.

Arthur a reçu une proposition pour installer Refoodgees dans un vaste local situé dans la Cité des Associations, à Saint-Gilles. “Le rachat du bâtiment par les promoteurs du projet a pris énormément de temps. Mais, en principe, il devrait être bouclé dans les prochains jours. Refoodgees, à qui il a été proposé d’occuper l’espace de la caféteria, pourra accueillir jusqu’à 80 couverts à l’intérieur. On disposera aussi d’une grande terrasse. J’espère pouvoir démarrer en janvier”.