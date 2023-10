La patronne du nouvel Eurostar : "Mon rôle est de démontrer aux gens que le train à grande vitesse est abordable”

"Thalys est très connu, surtout aux Pays-Bas et en Belgique où c’est même devenu un nom commun. Mais au niveau international, la notoriété d’Eurostar est hyperforte. Un Américain sur deux qui veut prendre un train en Europe se connecte sur le site d’Eurostar. Or nous voulons aussi développer le transport durable pour les touristes non-européens sur le Vieux continent”. En compagnie de Sophie Dutordoir, la CEO de la SNCB, l’un des actionnaires du nouveau groupe, Gwendoline Cazenave a donc assisté, ce mercredi, au départ du premier train à grande vitesse au nom d’Eurostar en direction de Paris. "Tout est neuf : le site, le programme de fidélité, plus généreux, qui compte 2, 5 millions clients…. On veut construire l’épine dorsale de la mobilité durable en Europe, avec Bruxelles au centre de l’étoile”.

Davantage de destinations avec des trains en connexion

Mais, dans un premier temps, Eurostar veut récupérer son niveau d’avant Covid. "Thalys et Eurostar comptaient 19 millions de voyageurs en 2019. On reviendra à ce chiffre en 2023 et on compte arriver à 30 millions de passagers en 2030. Notre croissance est très forte. Cet été, on est à +7 % sur le trafic vers et depuis Bruxelles Nos trains sont tous quasiment pleins. Les autres aussi. Quand j’ai commencé dans le ferroviaire, on disait : au-delà de deux heures, le train n’est pas pertinent. Or, sur Londres-Amsterdam (3 h 45), ou Paris-Amsterdam (3 h 20), on grandit de manière incroyable. La façon de voyager change très rapidement en Europe”.

D’ici sept ans, Eurostar ne compte pas créer de nouvelles lignes à grande vitesse mais l’entreprise va augmenter les fréquences sur ses lignes actuelles (Paris, Amsterdam, Londres et Cologne depuis Bruxelles). La société veut, aussi, proposer de "nouvelles destinations”, via une meilleure connexion avec les réseaux nationaux français, belge, allemand, néerlandais et anglais. "Pour l’instant ce sont surtout nos clients qui organisent eux-mêmes leurs connexions en achetant un billet d’un côté et un suivant de l’autre côté. L’idée est de pouvoir proposer et structurer ces connexions nous-même”.

Bruxelles, “un endroit magique”

Eurostar veut ainsi pouvoir devenir compétitif par rapport à l’avion sur de plus longues distances. “On veut faire de nos grandes gares des 'open hubs' où l’on peut se connecter facilement à d’autres destinations. Un peu comme le font les compagnies aériennes dans les grands aéroports. C’est un vrai challenge. Eurostar doit devenir davantage un connecteur qu’un opérateur. Mais il faut tout mettre en place et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut pouvoir organiser des partenariats, travailler avec les opérateurs nationaux. Beaucoup de questions se posent : comment peut-on créer un service avec des garanties pour le client, comment organise-t-on la distribution, la gestion des retards, etc. ?” Bruxelles, “un endroit magique”, est appelé à devenir le centre de cette toile d’araignée. "Au départ de la capitale belge, on a 3 600 gares à moins de six heures de train”.

”Je tiens absolument à ce qu’on ne touche pas à, nos premiers prix”

Reste la question du prix du billet de train à grande vitesse, qui semble encore être un frein pour pas mal de voyageurs. “Notre positionnement n’est pas le low cost, confirme Madame Cazenave. Notre offre est celle du train à grande vitesse multisegments, donc avec différentes gammes de services et de prix. Mais mon rôle est aussi de démontrer aux gens que le train à grande vitesse est abordable”.

Eurostar aurait même une carte à jouer, selon la patronne, à l’heure où "tous les tarifs des transporteurs en Europe ont augmenté”. “Je tiens absolument à ce qu’on ne touche pas à nos premiers prix qui n’ont d’ailleurs pas bougé depuis des années. C’est toujours 29 euros pour aller de Bruxelles à Paris et 44 euros pour aller à Londres. Et cela restera ainsi”. Un prix jugé “imbattable, d’autant plus que, contrairement à l’avion, vous vous retrouvez directement au centre des villes avec le train. Sans compter la responsabilité environnementale : un voyage par rail émet 96 % en moins d’émissions carbone qu’un voyage en avion. Et la Française de conclure : "Alors oui, il faut s’y prendre à temps pour avoir ces premiers prix et cela demande une petite organisation, mais ils sont disponibles et mis en avant sur notre site”.