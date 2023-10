L'Italie ouvre une enquête ouverte sur Vueling pour la tarification "non transparente" des bagages

Selon elle, "le prix change selon que le service est acheté sur le site internet" de la compagnie "ou via l'application Vueling". En outre, "le dispositif utilisé par le consommateur servirait de paramètre pour établir le profil du client et ensuite différencier le prix".

Vueling propose différentes modalités d'embarquement des bagages, dont l'une consiste à acheter le service en tant que supplément, "après avoir sélectionné le tarif de base, au moment de l'achat du billet ou même après".

"Ce système de tarification implique que le prix du service de bagages à main ne peut être déterminé à l'avance puisqu'il varie en fonction de différents facteurs", dénonce l'antitrust italien.

Dans une réaction transmise à l'AFP, la compagnie espagnole fondée en 2004 a assuré mercredi que "sa politique de tarification des bagages" était "transparente et conforme à la réglementation".

À lire aussi

Cette politique "ne fait pas de distinction entre les appareils, ni entre internet et l'application", a ajouté la compagnie, en promettant de collaborer "étroitement avec les autorités" italiennes et de "répondre à toutes les questions".

Vueling, qui fait partie d'International Airlines Group (IAG), issu de la fusion entre British Airways et Iberia, fait également l'objet d'une enquête en Espagne, aux côtés de six autres compagnies low-cost, pour sa politique de facturation des bagages cabines et du choix des sièges.

Cette enquête, menée par le ministère de la Consommation, fait suite à une plainte de l'association de consommateurs Facua, qui considère comme une atteinte aux droits des consommateurs le fait de faire payer comme supplément des services considérés comme "nécessaires et indispensables".

Ces dernières années, de plus en plus de compagnies aériennes se sont mises à faire payer les valises cabines et n'autorisent plus les voyageurs qu'à emporter gratuitement un sac à main ou un petit sac à dos.

En 2019, cette pratique avait conduit l'autorité de la concurrence italienne à infliger des amendes de trois millions d'euros à Ryanair et d'un million d'euros à Wizzair. Ces amendes ont finalement été annulées par la justice administrative.

La complexité des politiques des compagnies vis-à-vis des bagages a poussé début octobre les eurodéputés à voter en faveur d'une harmonisation des règles sur la taille des bagages à main acceptés en cabine pour les compagnies aériennes assurant des vols dans l'Union européenne.