Maladie, accident, burn-out… Quelles assurances pour protéger les indépendants en cas d’arrêt de l’activité ?

Lorsque l’on travaille sous le statut d’indépendant, il existe des assurances auxquelles il est obligatoire de souscrire, et d’autres facultatives mais vivement conseillées. Parmi les assurances privées obligatoires, on trouve l’assurance accident du travail (pour le gérant ou ses employés), l’assurance responsabilité professionnelle (en cas de réclamation d’un client si défaut par exemple) et l’assurance auto.

La cotisation sociale trimestrielle obligatoire permet quant à elle de financer sa pension, son congé maternité, un revenu de remplacement…

Des assurances facultatives mais conseillées

Cependant, il existe des assurances facultatives pour renforcer les points ci-dessus. Par exemple, l’indépendant peut souscrire à une assurance dommages professionnels pour le couvrir en cas de détérioration de son outil de travail à la suite d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle.

"Bien que les cotisations sociales permettent une certaine couverture, il est bon de prendre une assurance hospitalisation privée complémentaire. Beaucoup d’indépendants passent pour cela par DKV Assurances, partage Christophe Wambersie, secrétaire général du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI). Il est également préconisé de souscrire à une assurance de revenu garanti, pour complémenter le montant alloué du revenu de remplacement alimenté par les cotisations sociales. Si l’indépendant arrête de travailler pendant sept jours pour cause de maladie par exemple, à partir du huitième jour il sera indemnisé dès le premier jour."

La PLC fiscalement intéressante

Enfin, côté retraite, il est possible de mettre du beurre dans les épinards avec une assurance spécifique pour les indépendants : la "pension libre complémentaire" ou PLC. Elle permet de complémenter le montant lié aux cotisations sociales trimestrielles. "La PLC est fiscalement intéressante car taxée à 3,5 %, termine Christophe Wambersie. En 2023, il est possible de cotiser chaque année 8 % de ses revenus professionnels, avec un plafond de 3 900 euros maximum. On peut recevoir cette somme en une seule fois sous forme de capital ou bien sous la forme d’une rente."