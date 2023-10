Thierry Van Eeckhout (Siemens): “Ce nouvel outil nous permet d’anticiper l’imprévisible”

Mais faire partie des meubles, c’est pour l’expression. L’homme est à la tête d’une filiale qui se doit d’être à la pointe. “Si vous conduisiez une voiture, il y a de fortes chances que vous ayez eu recours aux services de Siemens”, glisse-t-il. Car l’entreprise s’est spécialisée dans l’électrification et l’automatisation des processus industriels.

”L’industrie belge se divise en deux grandes catégories : l’industrie manufacturière, qui inclut l’aérospatiale et l’automobile, et l’industrie de process, comme la chimie, la pharma et la production alimentaire, y compris le chocolat. Nous sommes présents sur ces deux catégories”, affirme-t-il non sans une certaine fierté.

À lire aussi

”Il est essentiel de combiner le monde réel et le monde digital pour faire face aux défis tels que le changement climatique et la nécessité de produire plus avec moins”, poursuit-il. Moins, que ce soit au niveau ressources, mais également de la main-d’œuvre. Car Siemens, comme beaucoup d’entreprises, n’est pas épargné par la pénurie de main-d’œuvre. “Nous ne faisons pas partie des 'lucky ones', non. Mais nous travaillons directement avec les écoles, les universités, et nous nous renforçons sur la Région wallonne”, glisse le manager, qui ne compte pas baisser les bras.

L’IA, indispensable : un danger pour l’emploi ?

L’intelligence artificielle (IA) est vue par Siemens comme le plus grand changement pour l’industrie. “Elle nous aide à automatiser l’imprévisible”, affirme Van Eeckhout. Siemens utilise l’IA pour obtenir des aperçus plus rapides des erreurs potentielles dans les chaînes d’approvisionnement et propose également des solutions d’IA à ses clients. Et qui dit IA, dit data. Car c’est le cœur même des processus, des algorithmes. “Les données sont essentielles pour optimiser la production”. Si le manager ne nous dévoile pas plus de détails sur les profits liés aux data dans son entreprise, il estime que “tout le monde, tous les ingénieurs” doivent intégrer cette notion de gestion de données, d’analyse, d’exploitation, et que c’est essentiel pour une entreprise comme Siemens. Et est-ce que l’IA risque de supprimer des emplois ? Pour le dirigeant, la réponse est plus complexe. Mais pour lui, c’est en tout cas un train à prendre pour continuer à être compétitif, et donc à produire et créer de l’emploi.

Ensuite, à la question de savoir si la réalité virtuelle est un gadget plus qu’autre chose, pour lui, si ça peut sembler l’être, il affirme que celle-ci peut avoir un intérêt, dans la formation par exemple. “Il y a beaucoup de POCs (proof of concept). Mais nous, nous le considérons déjà comme un outil important. Je ne dis pas que c’est un 'game changer', mais on exploite mieux nos "digital twins" (jumeau numérique, représentation d’une chaîne de production, d’une infrastructure, d’un produit, etc., NdlR) par exemple”, glisse-t-il.

Et comme toutes les entreprises, Siemens affirme pouvoir atteindre la neutralité carbone. “Nous évitons le greenwashing et nous nous concentrons sur des solutions technologiques qui sont réellement bénéfiques pour l’environnement”, déclare le dirigeant, à la tête d’un millier de personnes (le groupe compte, quant à lui, environ 300 000 employés dans le monde entier).