Welovefounders, nouveau fonds belge, déclare sa flamme aux jeunes pousses

Les quatre fondateurs de welovefounders sont Olivier Mertens (ex-responsable des investissements dans les start-up digitales chez Sambrinvest), Antoine Duchateau (fondateur de la fintech Odyssey et investisseur dans plusieurs start-up belges), Olivier Tabery (responsable des investissements du fonds luxembourgeois Dedicated) et Thomas Goubau (fondateur de Aproplan/Letsbuild).

Le fonds est doté, à ce stade, de15 millions d’euros. L’objectif est toutefois de récolter 20 millions supplémentaires dans les dix-huit prochains mois. Parmi les premiers investisseurs, on peut citer Michel Delloye (GBL, RTL) , Denis Zenner (VPK), Pierre-Olivier Beckers (Delhaize), Olivier Coune (IBM, Marcolini) ou encore Francis Blake (Derbigum).

Priorité au “SaaS” et approche triangulaire

Le fonds welovefounders se concentrera principalement sur les start-up développant des logiciels accessibles en ligne (Software-as-a-Service) pour les entreprises (B2B). Le montant minimum d’investissement est fixé à 500 000 euros, avec la possibilité d’investir jusqu’à 3 millions par start-up. welovefounders prévoit de soutenir un maximum de 15 start-up.

Outre ses investissements, welovefounders promet d’aider les entrepreneurs à atteindre un Product-Market-Fit solide pour, ensuite, les soutenir dans la phase Go-To-Market et les préparer à attirer un fonds de capital-risque européen de premier plan pour la phase d’expansion. Thomas Goubau, un des quatre associés du fonds, interviendra en tant qu’Operating Partner. Cette approche triangulaire (entrepreneurs, participation au conseil d’administration et Operating Partner) offre, selon les fondateurs de welovefounders, une base solide permettant à chaque start-up financée de se développer de manière optimale en évitant un maximum de pièges et difficultés qu’elles rencontrent habituellement.

Le premier cycle d’investissement de welovefounders est d’ores et déjà lancé. Les start-up intéressées sont invitées à soumettre leurs projets sur le site web www.welovefounders.vc