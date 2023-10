Des factures de régularisation à plus de… 10 000 € chez Luminus, Testachats dénonce : “Les clients n’ont pas été correctement informés”

À lire aussi

Aujourd’hui, Testachats dénonce les pratiques de Luminus après des dizaines de plaintes reçues. Certaines évoquent des factures de régularisation de près de… 11 000 € ! “Des dizaines de clients de Luminus nous ont contactés car ils ont récemment reçu une facture de régularisation particulièrement élevée dans laquelle ils ont dû débourser des milliers d’euros de suppléments. Les contrats fixes aux tarifs très onéreux proposés à partir du troisième trimestre 2022 sont le fil rouge de ces témoignages”, indique l’association de défense des consommateurs.

Un témoignage est particulièrement interpellant, celui de Mieke Schorreels, qui a reçu une facture de régularisation de 10 489 €, à la fin du mois de juillet. “Comme nous payions un acompte de 344 € chaque mois, j’ai appelé Luminus plusieurs fois pour leur demander si tout était en ordre et pourquoi nous devions payer autant parce que nous avions des panneaux solaires. On m’a toujours dit que tout était en ordre et que nous devions simplement attendre la facture finale. La dernière fois que j’ai parlé au téléphone avec un employé de Luminus, j’ai reçu une réponse qui m’a littéralement fait tomber à la renverse : on m’a annoncé par hasard que je recevrais une facture d’au moins 11 000 € et que mon prix du kWh était beaucoup trop élevé et que j’aurais dû changer de contrat !”

Mais comment a-t-elle pu arriver à de tels montants ? “On parle d’une consommation d’électricité relativement élevée en raison du chauffage à accumulation en combinaison avec l’un des contrats à durée indéterminée les plus chers jamais vus chez Luminus”, indique Testachats.

Julie Frère, porte-parole de Testachats, complète ces propos : “Nous n’avons pas prévu d’action en justice contre Luminus, mais nous avons essayé d’obtenir un geste commercial car les clients n’ont pas été correctement informés. Cela a été refusé, mais nous continuons à travailler pour tenter de trouver une solution.”

Du côté de Luminus, on se défend de la moindre arnaque. “Nous comprenons bien entendu les préoccupations concernant les factures finales élevées des clients qui ont opté pour des tarifs fixes en septembre 2022. Avec le recul, nous constatons en effet que ce choix n’était pas le plus avantageux. Il est évidemment plus facile de s’exprimer a posteriori, communique Stéphane Cornet, porte-parole du fournisseur. Nous tenons toutefois à souligner que nous avons amplement informé les clients lorsque les prix ont baissé et que nous avons tout mis en œuvre pour les inciter à passer à un tarif inférieur. Nous l’avons fait de toutes les manières possibles.”