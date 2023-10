Ikea baisse ses prix sur 750 produits en Belgique et met le paquet sur les cuisines

Si le groupe suédois peut se permettre ces baisses de prix, c’est grâce à un contexte mondial qui s’est amélioré par rapport à l’année dernière : certains coûts de matières premières et de transport ont ainsi largement diminué par rapport à leur pic d’il y a quelques mois. “Grâce à cela et notre amélioration opérationnelle, nous sommes en mesure de répercuter 29 millions d’euros directement aux clients en baissant le prix d’une partie de nos produits”, explique Ikea Belgique. D’aucuns parleront, aussi, d’un certain retour à la normale : en décembre 2021, les Suédois avaient annoncé une hausse de leurs prix, de 9 % en moyenne en raison de l’inflation.

2,2 millions de portions de boulettes vendues en Belgique

Pour le reste, l’enseigne se porte bien en Belgique, puisqu’elle a réalisé un chiffre d’affaires opérationnel record de plus 1,2 milliard d’euros au cours de son exercice 2023 (qui s’est terminé le 31 août) , soit une hausse spectaculaire de 16 % par rapport à l’année précédente. La progression belge surpasse donc nettement celle du groupe au niveau mondial (+5,7 % à 41,7 milliards d’euros mais avec des volumes de vente en baisse). Cette croissance belge est due, pour l’essentiel, aux performances réalisées dans les ventes de cuisines (28 000 vendues en un an, +12 %), de produits alimentaires (+29 %) et, surtout, dans l’e-commerce, avec un quasi-doublement des ventes “Click&Collect”.

“Nous sommes également parvenus à combiner cette forte croissance avec une réduction de 28 % de notre empreinte carbone”, souligne le CEO d’Ikea Belgique, André Schmidtgall. Près d’un tiers des livraisons “dernier kilomètre” a ainsi été effectué avec des véhicules électriques, l’objectif de 100 % étant fixé pour fin 2025.

Les huit magasins belges de l’enseigne (Anderlecht, Arlon, Gand, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt et Mons) ont accueilli 12,8 millions de visiteurs au cours de l’exercice précédent, soit un million de plus qu’un an auparavant, il est vrai encore touché partiellement par les mesures restrictives dues au Covid. La grande majorité des clients (84 %) belges ont acheté de la nourriture au restaurant ou à la boulangerie lors de leur visite en magasin cette année. Les restaurants ont vendu 2,2 millions de portions de boulettes, 2,2 millions de hot-dogs et 160 000 portions de moules.

L’enseigne suédoise est présente en Belgique depuis 1984 et emploie près de 4 500 personnes. Elle a pour objectif de faire du segment des cuisines et des solutions de rangement ses moteurs de croissance. L’année dernière, Ikea estimait ainsi pouvoir doubler le nombre de cuisines vendues en Belgique dans les trois années à venir. Notons, enfin, que l’enseigne suédoise utilise désormais des drones autonomes pour l’inventaire dans cinq magasins belges et va investir 30 millions d’euros dans sa transformation “omnicanal” en Belgique.