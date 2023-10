"La deuxième semaine des vacances d'automne reste plus chère"

Le tour-opérateur enregistre même 46 % de réservations en plus pour les voyageurs francophones que l’an dernier. Neckermann évoque une hausse des réservations, en général, de 30 %, Sunweb de 20 % côté francophone et de 30 % au nord du pays. Au Club Med, “les ventes de Toussaint sont en progression de 8 % par rapport à 2022 et deux fois plus élevées qu’en 2019”, précise Sébastien Portes, le nouveau responsable Benelux. Et Connections, qui parle de "belle hausse" aussi, signale avoir déjà atteint le niveau des réservations de 2019. “D’ici à la fin des vacances, on l’aura peut-être dépassé”, avance Frank Bosteels, le porte-parole.

Partir deux semaines

Si la grande majorité des vacanciers continue à miser sur une semaine de vacances, voire 10 jours pour des destinations plus lointaines comme le Mexique ou la République dominicaine, comme le précise Tui, Connections constate que le nombre de ceux qui partent deux semaines a augmenté. “Il faut du temps pour intégrer le nouveau calendrier. Jusqu’à présent, les vacances dites de Toussaint et du carnaval étaient réservées aux destinations moyen-courriers, situées à 4-5 heures de vol de Bruxelles. Voyager plus loin décourageait pas mal de Belges en raison du temps de séjour limité sur place”, indique le porte-parole. Au Club Med, Sébastien Portes poursuit : “L’allongement des vacances d'automne a clairement ouvert une fenêtre de départs supplémentaires entre l’été et les fêtes de fin d’année”.

Option soleil

Où vont les Belges ? Ils décollent vers le soleil, répondent les organisations de voyages. Pour le Club Med, “ce sont clairement les destinations moyen-courriers qui progressent le plus par rapport à 2022 : Antalya, Marbella, Faro, Marrakech et Djerba”. Connections affiche New York, sa destination phare, devant la Thaïlande et l’Espagne. En tête du top 3, chez Tui, l’Espagne, comme d’habitude, devant la Tunisie et l’Égypte. “Nous retrouvons à la troisième place une destination que nous ne proposons pourtant plus la deuxième semaine, à savoir la Crète, souligne Leen Segers, de Neckermann. L’île se retrouve derrière l’Égypte avec la mer Rouge (Hurghada et El Gouna) et les Canaries (Tenerife et Gran Canaria) et devant la Turquie et la Tunisie avec Djerba.” Egypte et les Canaries arrivent également en tête chez Sunweb.

Et l’Égypte ?

L’Égypte est en vogue à cette période de l’année, elle qui est voisine d’Israël… En agence, Neckermann a reçu quelques coups de fil de candidats au départ. “Tel-Aviv est à environ 700 km à vol d’oiseau d’Hurghada…, note Leen Segers. La suite dépend de l’avis de voyage du ministère belge des Affaires étrangères. Pour l’instant, arrêter les opérations n’est pas encore à l’ordre du jour.” “Les Affaires étrangères n’ont pas modifié leur avis de voyage pour ce pays, ni pour la Jordanie d’ailleurs”, enchaîne Florence Bruyère, la porte-parole de Tui. Les professionnels suivent évidemment la situation de près.

Pas au détriment de Noël

Quant à savoir si le succès de ces vacances prolongées se fait au détriment des départs à Noël avec des vacanciers qui préféreraient désormais partir à la Toussaint plutôt qu’à la fin de l’année, cela ne semble pas être le cas. “Notre dynamique pour Noël est également positive”, constate le Club Med. Même écho chez Sunweb qui enregistre déjà “une hausse significative des réservations pour les vacances d’hiver, au ski ou au soleil”. Enfin, chez Neckermann, les réservations pour Noël sont pour l’heure en hausse de 30 %.