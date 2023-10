Les travailleurs ont été moins enclins à démissionner en 2023: mais qui sont les premiers à quitter leur job?

Avec une démission pour 228 employés au cours des huit premiers mois de 2023, les taux de départs volontaires ont baissé de 30% en un an, selon les chiffres de Partena. À la même période en 2022, un employé sur 160 démissionnait.

Parmi ces travailleurs, ce sont les jeunes de 20 à 29 ans qui semblent avoir changé le plus fortement de comportement, avec une baisse de 39 % des démissions entre 2022 et 2023.

En termes de niveau d'éducation, les détenteurs d'un master universitaire sont les plus enclins à quitter leur emploi. La tendance dans ce groupe est toutefois également à la baisse, avec 29,76% de démissions de moins entre 2022 et 2023. Pour les travailleurs avec un diplôme de niveau secondaire, habituellement plus loyaux à leur employeur, le taux de démission a diminué de 32,81% pour les mêmes périodes.

La tendance à la baisse se confirme également sur tout le pays, avec des divergences entre les régions. La région Bruxelles-Capitale est celle où le taux de départ volontaire est le plus élevé (0,52% des travailleurs), suivie de près par la Flandre (0,51%). En Wallonie, ce taux de démission n'est que de 0,32%.

Enfin, suivant cette tendance à la baisse, le taux de démission s'établissait à 0,45% chez les femmes et 0,41% chez les hommes pour les huit premiers mois de 2023.

L'échantillon étudié par Partena était composé de 261.000 salariés sous CDI, actifs au moins un jour entre janvier 2019 et août 2023.