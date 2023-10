Mozzeno automatise l'évaluation de la santé financière des particuliers : faut-il s'en inquiéter ?

C’est pour aider toutes ces entreprises (sociétés de leasing, fournisseurs de services télécoms et d’énergie, sociétés immobilières, etc.) à prendre des décisions en toute connaissance de cause, en évitant les risques de défaut de paiement ou de fraude, que la fintech belge Mozzeno a développé le premier service automatisé d’évaluation de la santé financière des particuliers. Son nom : MyTrusty. Xavier Laoureux, cofondateur de Mozzeno, n’hésite pas de parler d’un outil révolutionnaire. “Il n’y a aucun équivalent. C’est un outil précis, rapide et sécurisé”.

Récupérer, analyser et évaluer

Depuis le lancement, en 2016, de sa plateforme de prêt collaboratif 100 % en ligne, Mozzeno a engrangé une belle expérience en matière d’évaluation du risque crédit. La fintech a réalisé plus de 190 000 évaluations de demandes de crédit (à la consommation, principalement). MyTrusty se base sur cette expérience. Mais la véritable intelligence de l’outil algorithmique, explique Xavier Laoureux, réside dans la récupération, la classification et l’évaluation automatisées des transactions bancaires des particuliers. Et ce, en toute légalité. En effet, pour autant que les personnes évaluées donnent leur consentement, la directive européenne dite PSD2 permet aux entreprises d’accéder à leurs transactions bancaires (moyennant une connexion unique sécurisée via l’application Itsme ou un lecteur de carte bancaire).

guillement "MyTrusty agit comme un tiers de confiance entre un particulier et une entreprise qui souhaite savoir si ce particulier est fiable sur le plan financier."

MyTrusty analyse les données bancaires, sur une période allant de 3 à 12 mois selon les besoins, à l’aide d’un algorithme développé par Mozzeno. Cette analyse génère, de façon très rapide, un score de fiabilité financière. Ce score se décompose lui-même en différents indicateurs qui permettent d’évaluer, de façon objective, le risque de défaut de paiement d’un individu. “MyTrusty agit comme un tiers de confiance entre un particulier et une entreprise qui souhaite savoir si ce particulier est fiable sur le plan financier”, résume Xavier Laoureux.

Un gros potentiel

Les particuliers doivent-ils s’inquiéter, avec MyTrusty, d’une violation de la vie privée et des données personnelles ? “Les données ne sont jamais analysées sans le consentement de la personne évaluée et ses données bancaires sont protégées au moyen de protocoles de sécurité de pointe”, assure le cofondateur de Mozzeno. De son côté, l’entreprise ou l’organisme qui sollicite l’évaluation n’a accès qu’à des données agrégées. C’est aussi la personne évaluée qui décide si elle désire partager son évaluation avec le donneur d’ordre.

Le potentiel de MyTrusty, en termes de cas d’usage et d’expansion dans les pays européens, est considérable. “L’enjeu sera de susciter de la confiance auprès des utilisateurs, souligne Xavier Laoureux. On a connu la même chose lors du lancement de la signature électronique, qui est aujourd’hui très répandue. Les premiers contacts que nous avons déjà eus sont en tout cas très positifs”.

En guise d’exemple, Xavier Laoureux évoque le cas d’un propriétaire qui, face à plusieurs candidats locataires, souhaite évaluer leur santé financière. “Avec MyTrusty, ce propriétaire pourra obtenir, moyennant accord, une évaluation objective, comparable, rapide et sécurisée des candidats”.