Solvay lance une campagne de crowdfunding : "Une première dans le monde universitaire belge"

La Solvay Brussels School of Economics and Management n’a pas peur de le dire : son "plan stratégique" est ambitieux. Nouveaux bacheliers, chaires d’enseignement, laboratoire comportemental… Depuis 2021, l’école de commerce de l’ULB multiplie les initiatives pour "s’internationaliser le plus rapidement possible" et assurer la transition écologique de ses activités.