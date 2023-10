Wequity s’appuie sur l’IA pour accélérer les tâches liées aux données sociales et environnementales des entreprises

Deux ans plus tard, Wequity a bien grandi. Mieux : la start-up, qui compte aujourd’hui six personnes, accélère. Et ce, tant sur le plan technologique, financier que commercial.

Une plateforme plus intelligente

Depuis quelques semaines, la plateforme intègre des capacités avancées qui, grâce à l’intelligence artificielle (IA), permettent d’automatiser l’extraction, l’analyse et le reporting des données de durabilité des entreprises (les fameuses données Environnementales, Sociales et de Gouvernance ou ESG). De quoi économiser un temps considérable dans la génération de rapports et la gestion des données, tout en améliorant leur efficacité et leur précision.

“Avec Wequity, notre objectif a toujours été d’éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises et les institutions financières dans la mise en œuvre de leurs ambitions en matière de durabilité. Grâce à nos nouvelles capacités avancées en IA, nous prenons en charge la collecte et le reporting de données ESG, permettant aux entreprises de se concentrer davantage sur leurs objectifs ESG fondamentaux et moins sur les subtilités de la gestion des données”, explique Gabriel Levie.

De nouveaux investisseurs

Outre les améliorations de la plateforme, Wequity a bouclé une levée de fonds de 1,1 million d’euros. Lors d’un premier tour de table, la start-up avait déjà levé 600 000 euros. Parmi les investisseurs, on trouve les actionnaires historiques (Piet Colruyt, Benoit De Bruyn, Guillaume van Rijckevorsel, Hendrik Isebaert, Pierre De Muelenaere, Christophe Maurissen, …), ainsi que nouveaux venus, dont Ellen Moeller (fonds Accel et Watershed), Peter Hujoel (Rivean Capital), Sebastiaan De Boe (Balyasny Asset Management) et Birdhouse.

Enfin, Wequity annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec la société de conseil en gestion et en technologie Delaware, laquelle a déjà une solide expérience dans l’offre de solutions innovantes. Delaware utilisera la plateforme de Wequity pour aider ses clients à automatiser leur reporting ESG.

Pour Wequity, la priorité, désormais, est d’accélérer la phase de commercialisation. “On travaille déjà avec deux fonds de private equity et on vient de lancer un projet pilote avec une importante société du Bel 20, signale Gabriel Levie. On a aussi des marques d’intérêt en France, en Angleterre, en Suisse, au Luxembourg et aux Pays-Bas”.