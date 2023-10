Comment Auditorama veut "dépoussiérer le private banking" : "Aujourd’hui, cette gestion est archaïque"

"Les banquiers privés comme Rothschild, JPMorgan, Goldman Sachs ou les départements spécifiques de certaines banques (appelés Wealth) comme chez Belfius, ING ou BNP Paribas, ainsi que les family offices gèrent ces portefeuilles pour les clients finaux souvent multibancarisés. Mais aujourd’hui, cette gestion est archaïque", assène le multi-entrepreneur.

guillement Notre logiciel permet de traiter en moins de dix minutes ce qui auparavant prenait quatre mois à temps plein à notre expert-comptable.

Avec son associé Ludovic Adam et une équipe de quatre développeurs d’Eugeka, Georges Klenklé a donc mis au point une solution innovante et inédite de gestion des actifs dans le private banking. Les statuts de la jeune pousse Auditorama, du même nom que la solution, seront déposés début 2024. C’est donc une présentation en avant-première que les deux futurs cofondateurs ont choisi de partager avec La Libre.

De plusieurs mois d’encodage manuel… à quelques minutes

La principale difficulté pour les family offices et les comptables est de faire la synthèse de tous les actifs de leurs clients répartis à travers plusieurs banques et au quotidien. "Aujourd’hui, chaque opération en lien avec un portefeuille (versement de dividendes, rachat de nouvelles actions ou de nouvelles obligations, versement d’un coupon d’intérêts… NdlR), représente plusieurs minutes d’encodage manuel et de calculs afin d’être traités, détaille Georges Klenklé. Et un gros portefeuille peut être le siège de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’opérations sur une année ! Nous avons développé Auditorama pour résoudre cette problématique que nous avons nous-mêmes au sein d’Eugeka. Dans notre cas, le logiciel que nous avons développé permet de traiter en moins de dix minutes ce qui auparavant prenait quatre mois à temps plein à notre expert-comptable."

Interface du logiciel Auditorama. ©Eugeka

Très concrètement, Auditorama s’appuie sur les extraits d’ordres émis par les banques, des documents PDF qui correspondent à chaque type d’opération en lien avec le portefeuille. Les PDF sont importés dans le logiciel qui, grâce à une fonction de reconnaissance de caractères, génère des fichiers de données à partir des extraits d’ordres. "Cette numérisation intelligente des documents était jusqu’à présent réalisée sur Excel. Ici, c’est automatisé et cela fonctionne avec n’importe quelle banque", précise Ludovic Adam. Le logiciel traite ensuite chaque opération grâce à plusieurs règles de gestion appropriées, et toutes ces informations sont ensuite exportées dans la comptabilité du client final.

Optimisation fiscale

"Quelle est votre véritable rentabilité ? Auditorama permet d’avoir une vision claire de toutes les données du portefeuille quasiment en temps réel, avec en moyenne une minute nécessaire pour traiter 1 000 opérations bancaires contre plusieurs semaines avec la méthode classique. Or, qui dit gain de temps dit gain d’argent, poursuit Ludovic Adam. Notre logiciel va intéresser les comptables, les clients finaux et les sociétés de family offices."

Interface Auditorama. ©Eugeka

En outre, Auditorama vise à optimiser les portefeuilles en matière de fiscalité. Le logiciel est capable de réaliser seul des opérations fiscales habituellement très complexes et que les gestionnaires de portefeuilles ne prennent pas forcément le temps de faire. Récupérer les impôts payés en trop via l’une de ses banques, optimiser la fiscalité pour un Belge qui détient des actions dans des entreprises en France ou à l’étranger… tous ces réflexes d’optimisation fiscale peuvent être systématisés avec Auditorama.

La jeune pousse, qui s’autofinance grâce au fonds d’investissement Eugeka, va proposer son service sur une plateforme en mode Saas, avec un paiement à l’usage. D’après les deux cofondateurs, la concurrence est très rare mais surtout très chère. Souvent, il faut compter 100 000 euros par an pour une telle gestion de portefeuille hors comptabilité, et réservée à des clients qui possèdent pour au moins 100 millions d’euros d’actifs. Chez Auditorama, le tarif sera de "quelques centaines d’euros en moyenne par mois" et pour des tailles de portefeuilles beaucoup plus diverses.

"Les banquiers privés ont le même comportement qu’il y a 50 ans. Nous sommes là pour dépoussiérer le private banking et apporter davantage de transparence en mettant fin aux saisies manuelles", conclut Georges Klenklé.