”Il y en a plein qui utilise ce stratagème” : les syndicats dénoncent les pratiques des nouveaux franchisés Delhaize à Nivelles

Ce sont des habitués de la reprise de magasins parce que les deux entrepreneurs possédaient déjà cinq AD Delhaize et deux Proxy. Jusqu’ici, rien d’alarmant. Seulement, la CSC pointe du doigt une irrégularité concernant la commission paritaire (CP).

D’après le syndicat, père et fils appliqueraient la commission paritaire 202.01, compétente pour les entreprises du commerce qui vendent des denrées alimentaires, qui occupent au moins vingt travailleurs et qui ont un ou deux établissements. Seulement, avec les sept magasins qu’ils avaient déjà précédemment, ce serait bien la CP 202 qui devrait être appliquée puisqu’elle est valable à partir de trois établissements et de 25 membres du personnel.

Comment cette situation est possible ? “Souvent, les franchisés opèrent sous des entreprises différentes. Chaque magasin peut avoir une entité juridique distincte. Dans ce cas-là, c’est traité comme une entreprise unique pour chaque magasin”, souligne Claude Boffa, professeur émérite professeur de marketing à la Solvay Brussels School. “Normalement, tout est ok”, répond brièvement Delhaize de son côté.

Si sur le plan juridique, tout est légal, cela pose malgré tout quelques questions sur la gestion du personnel des futurs engagés de Delhaize, d’après le syndicat. “Il y en a plein qui utilise ce stratagème”, indique Myriam Djegham, déléguée permanente à la CSC Commerce. “C’est sur l’esprit de la loi que c’est problématique. Normalement, cette commission paritaire est prévue pour le vrai commerce de détail. Ce n’est pas le cas ici.”

Si la CP 202.01 est d’application par rapport à la 202, ces derniers devront travailler 36h30 au lieu de 35h par semaine, auront une rémunération plus faible, pourront prester six jours au lieu de cinq et n’auront pas droit à une représentation syndicale. “Concrètement, ce sont des droits en moins”, lance la déléguée permanente. “C’est clairement un message que Delhaize envoie aux repreneurs : ne mettez pas sur pied des délégations syndicales parce qu’il n’y a pas de convention collective au niveau de la 202.01. C’est un des objectifs de la manœuvre.”