La communauté BeTech joue sa survie : "Nous avons besoin d’être soutenus comme la French Tech"

Au-delà de l’hommage à Karim Slaoui, le message de Nicolas Frenay, lui-même entrepreneur, laissait transparaître le fait que BeTech traverse une période délicate. "Depuis le Covid, c’est compliqué, confirme-t-il à La Libre. Mais je suis décidé à fêter les 10 ans de BeTech l’an prochain”. Cela fait plusieurs semaines que Nicolas Frenay – un entrepreneur néerlandophone dont la personnalité assez clivante ne fait pas l’unanimité au sein de l’écosystème tech belge – se démène pour assurer la survie du mouvement qui, lors de sa création en 2014, s’était donné pour mission de "renforcer, développer et accélérer” l’écosystème technologique belge en soutenant l’esprit entrepreneurial et en faisant rayonner le label BeTech à l’étranger.

Dix millions sur dix ans

"Financièrement, BeTech ne s’en sort plus. Nous avons besoin de fonds pour passer à une étape plus structurée, comme cela s’est fait en France avec la French Tech et aux Pays-Bas avec Techleap”, argumente Nicolas Frenay, dont l’ASBL ne compte plus que deux administrateurs suite au décès de Karim Slaoui (le troisième est Jonathan Schockaert, cofondateur et CEO de Ring Twice). Dans un premier temps, le président de BeTech s’était adressé à Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation, pour obtenir un coup de pouce financier. Sans succès. Plus récemment, M. Frenay s’est tourné vers les cabinets de Thomas Dermine et d’Alexia Bertrand, et même celui d’Alexander De Croo. Jusqu’ici, sans aucun résultat. "Personne ne veut vraiment prendre le dossier BeTech en main, même s’ils sont tous les trois très favorables au projet”, dit, avec amertume, Nicolas Frenay. Or, il estime indispensable que les pouvoirs publics se mouillent pour entraîner, dans leur sillage, des partenaires privés.

BeTech, qui revendique plus de 7 000 membres, évalue ses besoins à 10 millions d’euros sur dix ans : 5 millions du gouvernement (par tranche de 500 000 euros par an) et 5 millions de partenaires privés. "En France, les pouvoirs publics ont investi 21 millions par an pour faire vivre la French Tech depuis 2014”, indique le fondateur de BeTech. Le gouvernement néerlandais, de son côté, a lancé une initiative visant à développer une communauté tech en partenariat avec Techleap (avec un budget de l’ordre de 50 millions sur 5 ans). "Nous espérons que, comme nous, le gouvernement fédéral considère BeTech comme un investissement stratégique pour la Belgique et son avenir”, conclut Nicolas Frenay.