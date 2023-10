La Factory 56, là où Mercedes bichonne ses modèles de luxe : "L’automatisation n'intervient que là où elle est indispensable"

”La superficie de l’usine est supérieure à celle de l’État du Vatican ou de Monaco”, sourit notre guide Lorenzo. C’est de l’ordre de 3 millions de mètres carrés pour une “population” à peine inférieure à celle de la Principauté monégasque : ce ne sont pas moins de 35 000 personnes qui travaillent sur ce site, dont 10 000 dans le seul Design Center qui développe toutes les voitures de la marque. Sur l’ensemble de l’année 2022, plus de 240 000 véhicules sont sortis du site, dont quelque 60 % exportés vers l’Asie et les États-Unis.

Faible niveau d’automatisation

Voilà deux ans, un nouveau site de production a été inauguré dans cette gigantesque enceinte, la Factory 56, pour un investissement de plus de 700 millions d’euros. C’est à nouveau des chiffres qui laissent rêveur, l’un des côtés du bâtiment fait un kilomètre de long et la superficie totale équivaut à 30 terrains de football pour cette usine qui se concentre sur la production des modèles haut de gamme de Mercedes (Classe S, EQS, Maybach).

”Notre core business, c’est le luxe”, résume Falk Pruscha, Head of production. “L’EQS est la voiture de luxe de l’année 2022. Nous la produisons ici”. Près de 2 000 personnes sont employées dans cette usine où chaque véhicule est bichonné et où les robots ne sont pas nombreux. Mercedes a même réduit le niveau d’automatisation dans la Factory 56. “L’automatisation intervient là où elle est indispensable”, note Falk Pruscha.

Sur la chaîne de montage, l’humain reste primordial. Et tout a été fait pour lui faciliter la tâche : les véhicules s’inclinent de 60 degrés par exemple pour que le travail puisse ponctuellement se faire à hauteur d’homme, sans effort physique particulier. Des véhicules à guidage automatique sillonnent toutefois le site, pour apporter en temps réel les pièces nécessaires à chaque étape de la chaîne. “Ce sont des véhicules qui s’arrêtent automatiquement si vous êtes sur leur passage. Quand vous les bloquez, vous arrêtez la production, même si ce n’est pas immédiat”. Bref, mieux vaut ne pas être sur leur route…

Le 8, porte-bonheur

Les voitures de couleur noire se succèdent. “C’est la couleur la plus populaire des acheteurs d’une Classe S”, reprend Lorenzo. C’est même plus de 80 % du total. La production d’une voiture prend plusieurs jours, contre plusieurs heures sur les chaînes de montage d’une voiture grand public. Chaque détail est examiné. C’est par exemple passer la main sur la peinture pour être sûr qu’elle est parfaite. “Ce sont des experts”. C’est encore vérifier l’alignement parfait, avec une règle, de la portière et de la carrosserie.

Chaque voiture a déjà son pays de destination, qui apparaît sur l’écran surplombant le poste de travail. C’est bien souvent la Chine, la Corée ou les États-Unis. Si un pays n’est pas mentionné, le client est probablement européen. Les modèles destinés au marché américain ont un déflecteur orange à l’avant. “Si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas la vendre”. Une Maybach destinée à un client chinois est arborée à l’arrière d’un S480. “Pour le marché chinois, il y a toujours un 8 dans la série, car ce chiffre est un porte-bonheur”. La Chine est le plus important client de la Maybach.

La Classe S a aussi une version blindée, la Guard. “Elle n’est pas produite dans la Factory 56. Elle est tellement spéciale quelle ne peut pas être fabriquée sur une chaîne, mais à la main”, explique Lorenzo. La Guard pèse quelque 4,5 tonnes.

Au bout de la chaîne, de toutes les chaînes de montage, le moment magique est à chaque fois l’allumage du moteur. En voilà un qui ronronne. Une nouvelle Mercedes est prête pour le départ.