La voiture qui se gare toute seule dans un parking, avec Bosch et Mercedes

Vous pouvez lancer le processus de parking automatique. Un nouveau message apparaît sur l’écran de votre smartphone. “Vous pouvez partir. Nous prenons le relais”. Vous poursuivez alors votre trajet vers le hall de l’aéroport. Votre voiture s’anime au même moment, des capteurs commençant à la guide vers sa place réservée.

L’expérience de conduite automatique est en fait menée depuis plusieurs mois dans le parking 6 de l’aéroport de Stuttgart. “C’était une idée vraiment futuriste voilà huit ans quand nous avons lancé le projet”, se rappelle Robert Exler, Product Manager chez Bosch. Il faudra toutefois attendre 2022 pour que le projet devienne réalité et quelques mois supplémentaires pour que l’expérience soit autorisée pour une exploitation dans l’espace public.

À lire aussi

Le choix de l’aéroport de Stuttgart n’est pas dû au hasard. Les deux partenaires du projet, Bosch et Mercedes, ont leurs centres de recherche dans la capitale du Bade-Wurtemberg. Le parking 6 a aussi été construit à une époque – les années 70 – où les voitures étaient de taille plus modeste et pouvaient facilement négocier les rampes étroites. Des traces de carrosseries sur les murs des rampes montrent que ce n’est plus vraiment le cas. “Ce n’est pas nous qui les avons faites”, assure, tout sourire, Carsten Hämmerling, responsable du projet chez Mercedes, présent lors de la démonstration. “Cela montre bien qu’il n’est pas facile de manœuvrer dans cet espace”.

Via l’application

L’expérience commence à la maison. Via l’application "Mercedes me", vous réservez votre emplacement de parking. À l’arrivée au parking 6, la caméra reconnaît votre numéro de plaque et la barrière s’ouvre automatiquement. Si le parking est gratuit durant cette période test, le paiement sera lui aussi automatisé à terme. Lorsque vous recevez le message vous informant que Bosh et Mercedes ont pris la main, la voiture est sous leur responsabilité. Vous pouvez alors partir en toute quiétude vers votre avion, après avoir verrouillé votre Mercedes. La clé reste en votre possession.

La voiture se déplace donc toute seule. D’abord une marche arrière. “Elle est guidée vers sa place définitive. Si un autre véhicule arrive ou qu’un piéton s’en approche durant la manœuvre ou sur le parcours, elle s’arrête automatiquement”, poursuit Carsten Hämmerling. La vitesse est modérée. Elle se déplace à 4 kilomètres par heure, ce qui ne doit pas arriver si souvent à ces voitures aux moteurs musclés.

Appels à la police

Cela surprend parfois les utilisateurs du parking. “La police a déjà reçu des appels pour signaler qu’une voiture sans conducteur se déplaçait dans le parking”, évoque Robert Exler. C’est aussi des personnes qui se rapprochent du véhicule en mouvement car elles s’étonnent de ne voir personne au volant. Le véhicule s’arrête net tant que la distance de sécurité n’est pas rétablie.

À lire aussi

Pour la beauté de l’exercice, la place de parking définitive est à l’étage inférieur, histoire de la voir manœuvrer sans bien entendu frôler les murs de la rampe. Elle doit quand même s’y reprendre à deux reprises, car la Mercedes est longue et large. “Cet emplacement est parfait pour montrer tout l’intérêt du parking automatique”, remarque Carsten Hämmerling. La voilà maintenant installée sur sa place de parking réservée. Il y a trois places en tout. Chaque véhicule reste en moyenne une journée, avec à ce jour plus de 1 600 mouvements de conduite automatique.

La formule offre de nombreux avantages. La facilité pour le propriétaire du véhicule. Un gain potentiel de 20 % de places, aussi. “Comme personne ne doit sortir de la voiture, elles peuvent être garées très proches l’une de l’autre”, relève Sebastian Merkle, porte-parole de la société Apcoa, qui gère le parking. Cela pourra aussi permettre d’aller garer des voitures au fin fond des parkings, sans perte de temps pour le conducteur pressé.

Surtout, les idées fourmillent pour tirer profit de cet arrêt plus ou moins long. Passer la voiture au car wash ? La recharger ?” Un test de recharge effectuée par un robot sera effectué l’année prochaine”, annonce Robert Exler. Tout devra se faire à l’intérieur du parking, car la conduite automatique n’est pas encore permise sur la voie publique.

Haut de gamme

Et, cerise sur le gâteau, lorsque vous descendez de l’avion, vous pouvez activer Mercedes me pour que votre véhicule se retrouve dans la zone de dépose. Et, à terme, la batterie rechargée.

L’expérience n’en est qu’à ses débuts, même si les partenaires comptent offrir ce service dans quinze aéroports allemands, l’Allemagne étant à ce jour le seul pays européen à autoriser ces déplacements sans conducteur. Elle est aussi, pour l’instant, réservée aux seuls véhicules haut de gamme de la marque Mercedes-Benz (Classe S, EQS et prochainement la nouvelle E Classe) dotés du service Pilote de Parc Intelligent et qui ont en plus l’option Pack Stationnement (1 400 euros, plus TVA). L’ambition de Bosch est en tout cas d’installer cette technologie dans des centaines de parkings dans les années à venir.