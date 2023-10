Les diamants russes bientôt sanctionnés ? “Volodymyr Zelensky était très satisfait après sa rencontre avec M. De Croo”

Lors de sa dernière intervention “belge” – en mars 2022 et par vidéoconférence face aux parlementaires de notre pays –, le président ukrainien s’en était pris au secteur diamantaire d’Anvers. Volodymyr Zelensky avait affirmé “que la paix avait plus de valeur que les diamants” que la métropole commerciale continuait pourtant d’importer depuis la Russie. Plus de 18 mois plus tard, les gemmes sibériennes continuent de passer par notre pays, mais le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a tenté de rassurer le leader ukrainien. Le G7 et l’Union européenne seraient ainsi “très proches”, selon M. De Croo, d’établir un système de traçabilité pour sanctionner les pierres précieuses venues de Russie. “Cela signifie que les diamants de sang ne pourront plus financer la guerre russe”, poursuit le Premier.