L'Institut belge des postes et des télécommunications ouvert à des accords entre opérateurs pour le déploiement de la fibre optique

Pour le moment, il existe deux infrastructures haut débit concurrentes en Belgique: un réseau national opéré par Proximus et un réseau dit 'HFC' géré par les câblo-opérateurs (Telenet au nord du pays, VOO au sud).

La duplication des infrastructures de fibre jusqu'aux habitations des utilisateurs ('Fibre to the Home' ou FTTH) peut cependant avoir des répercussions économiques significatives, reconnait l'IBPT. Selon les résultats préliminaires d'une étude que le régulateur a menée, le déploiement parallèle de deux réseaux FTTH (celui de Proximus d'un côté et celui de Wyre, une co-entreprise entre Telenet et Fluvius de l'autre, NDLR) a en effet un impact important sur la rentabilité des investissements, en particulier dans les zones moins densément peuplées.

Proximus a, par exemple, chiffré à 9 milliards d'euros le déploiement de son réseau de fibre partout en Belgique. En mars dernier, lors d'une audition à la Chambre, son CEO Guillaume Boutin avait regretté ne pas pouvoir coopérer avec ses concurrents. "Si je leur parle aujourd'hui, il est question de formation d'un cartel, ce qui n'est pas autorisé", avait-il déploré. Le Français avait donc demandé au régulateur un cadre permettant des discussions constructives entre concurrents.

Dès lors, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence, insiste l'Institut, l'IBPT est prêt à étudier, en collaboration avec les régulateurs média (CSA, VRM et Medienrat), tout accord ou projet d'accord que les opérateurs envisageraient de conclure. Et ce indépendamment des zones géographiques concernées, c'est-à-dire limitées ou non aux zones moins densément peuplées du territoire.

Les régulateurs seront, dans ce cadre, particulièrement attentifs à ce que de tels accords soient conçus d'une manière telle qu'ils garantissent une concurrence effective et durable au bénéfice des utilisateurs finaux, préviennent-ils. Ainsi, toute infrastructure déployée en coopération devra être, et rester durablement, ouverte à tous les opérateurs et pas uniquement aux parties à la coopération, souligne l'IBPT.