What's Cooking délocalise des activités aux Pays-Bas, une quarantaine d'emplois menacés à Aalsmeer

L'entreprise assure qu'elle cherchera une solution au sein du groupe pour le plus grand nombre possible de travailleurs. Si cela n'est pas possible, les collaborateurs concernés recevront un accompagnement pour trouver un nouvel emploi.

What's Cooking, dont le siège se trouve à Lievegem, en Flandre orientale, emploie au total 480 personnes aux Pays-Bas.