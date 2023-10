Allison Vanderplancke a trouvé chaussure à son pied chez Maniet : "Il y a encore du potentiel" au grand-duché de Luxembourg et à Liège

guillement "Mon papa m'a épaulée dans l'optique de cette passation de pouvoir. On a tous les deux des gros caractères et il y eut des petites complications. Mais, dans l'ensemble, cela s'est bien passé et on s'aime toujours autant."

Chacun selon ses compétences

Quant à elle, elle est devenue CEO. "Je ne me suis pas imposée. Cela s'est décidé assez naturellement, développe l'ancienne cheffe d'unité scoute à Bruxelles. Nous n'avons pas du tout été élevés dans l'optique de reprendre l'entreprise mais il y a quelques années nos parents nous ont posé la question : devaient-ils vendre les magasins si une opportunité se présentait ? Cela a alors été très clair qu'on voulait tous les trois reprendre et travailler dans l'entreprise. La discussion a duré quatre minutes trente, montre en main ! Chacun a ensuite pris une fonction selon ses compétences et envies."

Après ses études en commerce réalisées à Bruxelles, Allison Vanderplancke a commencé en bas de l'échelle en 2014 dans l'entreprise familiale. "J'étais junior sales manager, avec mon papa (George, le mari de Pascale Maniet, et ancien CEO, NdlR) qui m'épaulait dans l'optique de cette passation de pouvoir. On a fait beaucoup de choses à deux. On a tous les deux des gros caractères et il y eut des petites complications. Mais, dans l'ensemble, cela s'est bien passé et on s'aime toujours autant", sourit la jeune trentenaire.

Mais revenons 120 ans auparavant. En 1903, la famille Maniet ouvre son premier magasin de chaussures à Montigny-le-Tilleul dans la région de Charleroi. Deux générations s'y succèdent. La passion de la semelle se transmet. "Petite, ma maman jouait déjà à faire la vendeuse dans le magasin de ses grands-parents." C'est finalement la troisième génération qui déplace le magasin dans le centre-ville de Charleroi. "Alors que la production de souliers était encore importante en Belgique dans les années 60, mon grand-père a été pionnier en important des chaussures italiennes qui étaient plus fines et plus à la mode."

Leader du marché en Wallonie

À Bruxelles, le premier magasin Maniet s’est d’abord fait connaître sous le nom d’Alexandra à Bruxelles (Stockel plus précisément). Quelques années plus tard, en 1989, la grande enseigne est rebaptisée Luxus. Aujourd’hui, la marque de chaussures regroupe près de 30 magasins divisés en deux enseignes, Maniet et Luxus. Elle distribue des chaussures venues de plus de 250 fournisseurs à travers le monde et emploie plusieurs centaines de personnes.

Si Maniet est le leader du marché en Wallonie, il est absent du marché flamand. "Nous avons un magasin à Drogenbos, officiellement en Flandre. Mais, dans les faits, c'est davantage la périphérie bruxelloise." Comment expliquer ce désintérêt pour le nord du pays ? "Il ne faut jamais dire jamais mais la Flandre n'est pas la priorité. C'est un marché bien structuré et fort dense. Il n'y a pas vraiment de place pour un nouvel arrivant. Et, puis, on a notre alter ego dans le nord du pays : Torfs, qui est aussi une entreprise familiale qui domine son marché régional. Chacun sa région !"

Des écoscores pour les chaussures

Les extensions de Maniet se feront donc plutôt du côté du grand-duché de Luxembourg et à Liège où "il y a encore du potentiel." Au total, dix commerces supplémentaires devraient ouvrir leurs portes d'ici 2030, tandis que la présence actuelle va être renforcée, à court et moyen terme, "tant via les boutiques physiques que via les ventes en ligne. Mais on sent que les gens ont encore besoin de venir essayer et se faire conseiller pour leurs chaussures par nos vendeuses."

À côté de ces projets d'expansion, le groupe dit, par ailleurs, attacher une grande importance à l'écoresponsabilité. "Depuis 2021, nous avons développé une approche de l'écoscore dans tous nos magasins", développe Allison Vanderplancke. "C'est une approche unique sur le marché, qui permet de noter l'impact global de votre nouvelle paire de chaussures, qu'il soit environnemental ou social, afin d'acheter en toute conscience."

En quelques dates :

2011-2013 : bachelor of Business administration à l’UBI School de Bruxelles.

2014-2015 : formations pluridisciplinaires axées sur les spécificités des business familiaux à l’académie des successeurs familiaux.

2014 : junior sales manager puis CEO (2018) chez Chaussures Maniet SA.