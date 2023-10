Coups ratés, stratégie du pourrissement, pression de minoritaires… : 4 tentatives loupées emblématiques de sortie de Bourse à Bruxelles

Pour Nicolas Saverys, l’actionnaire de contrôle d’Exmar via son holding Saverex, c’est un coup dans l’eau. L’OPA qu’il a lancée en juillet a échoué. Au terme de la deuxième offre, il contrôlait 84 % de la société spécialisée dans le transport de pétrole liquéfié. Un certain nombre d’actionnaires ont estimé que le prix proposé de 11,10 euros par action était largement insuffisant. En tête de la fronde, Bart Goemaere, le rédacteur en chef de la feuille d’investissement TuyauxBourse. Il se disait vendeur à un prix autour des 14 euros. Mais, contrairement à Sioen, Nicolas Saverys n’a pas relevé son prix. Si bien que l’action va rester cotée sur Euronext Bruxelles, avec un capital flottant inférieur à 20 %.

Pour payer les actionnaires qui ont apporté leurs titres, Nicolas Saverys a contracté des emprunts. Étant donné qu’il n’a pas obtenu 100 % du capital (ce qui lui aurait permis de mettre la main sur le cash dans Exmar), il a dû s’y prendre autrement pour faire remonter le cash. Exmar va distribuer un super dividende (4,40 euros par action) et réduire le capital (1 euro par action).

À noter que le 9 octobre, Nicolas Saverys a acheté pour 4,5 millions d’euros d’actions Exmar via Saverex. Histoire de profiter encore un peu plus du super dividende sans payer le précompte de 30 %.

Cette semaine, le cours d’Exmar était légèrement supérieur au prix de l’OPA. Le rendement de l’action depuis le début de la cotation en 2003 jusqu’à aujourd’hui a été de 259 %, soit 6,50 % par an.

Sioen : la pression payante des minoritaires

Basé à Ardooie (Flandre occidentale), le groupe Sioen, leader mondial du marché des textiles techniques enduits et des vêtements de protection de haute qualité, a été introduit en Bourse en 1996 au prix de 1 400 francs belges (environ 34,70 euros). Douze ans plus tard, en 1998, l’action a été scindée en dix.

Fin octobre 2020, en pleine crise du Covid, Sihold, le holding de la famille Sioen qui détenait déjà le contrôle de la société, lançait une OPA au prix de 23 euros par action. Cela représentait une prime de 29 % par rapport au cours avant la suspension de la cotation (17,85 euros).

Un certain nombre d’actionnaires ont jugé le prix proposé insuffisant. Bart Goemaere, le rédacteur en chef de la feuille d’investissement TuyauxBourse, estime avoir joué un rôle clé dans l’obtention d’un prix plus élevé. Il a notamment utilisé une étude de KBC sur l’action Solvay qui montrait une valorisation basée sur un coût du capital beaucoup plus bas. “C’était un argument pour dire que la fairness opinion posait problème, qu’il y avait deux poids deux mesures”, nous explique-t-il.

Le 12 février, 2021, Sihold, dont l’administrateur délégué est Michèle Sioen, accepte de relever son prix à 27 euros, soit quatre euros de plus par rapport au prix précédent. La prime est ainsi portée à 51 %. Ce relèvement fut jugé suffisant par les actionnaires.

Plus-value

Un actionnaire qui aurait souscrit à l’introduction en Bourse et aurait gardé ses actions jusqu’à l’OPA aurait obtenu un rendement de 720 % soit 8,95 % par an avec les dividendes perçus sur la période…

Une fameuse performance que Xavier Servais, administrateur délégué chez Delande, explique “probablement par un bon timing d’introduction en Bourse qui a permis une croissance bien maîtrisée grâce à des investissements dans de nouvelles unités de production modernes de bâches pour camion au moment où les ventes de camions ont fortement augmenté, par de multiples acquisitions spécialisées et par une présence dans les marchés porteurs, en Asie notamment.”

Orange : tenter de faire craquer la maison-mère

La tentative de rachat d’Orange Belgique par sa propre maison-mère, début 2021, s’est soldée par un échec. L’actionnaire majoritaire, Orange, n’a pas réussi à convaincre les actionnaires minoritaires que l’offre à 22 euros par action était suffisamment intéressante. Pourtant, avant la proposition, l’action naviguait autour des quinze euros à la Bourse de Bruxelles, dans un contexte où tous les groupes télécoms voyaient leurs titres sous pression.

Investissements importants sur les réseaux, 5G, fibre, concurrence, clients réticents à payer plus mais extrêmement gourmands en consommation de data… Les marges sont sous pression et les investisseurs ne voient plus les télécoms comme l’eldorado. Mais les actionnaires minoritaires estiment que le prix de rachat ne prend pas en compte la valeur complète d’Orange Belgique et de toutes ses infrastructures dont les pylônes détenus par l’opérateur télécoms. “Le prix est dérisoire”, estimait alors Polygon Global Partners, un des principaux actionnaires minoritaires, qui détenait au moment de l’OPA 5,29 % des titres à lui seul, soit juste assez pour empêcher Orange de procéder au squeeze out, c’est-à-dire : le rachat forcé des dernières actions afin de sortir le groupe de la cotation. Défendu par Deminor, Polygon espérait en tirer plus. En se positionnant comme le caillou dans la chaussure, l’actionnaire pensait jouer un bon coup.

Stratégie du pourrissement

Mais pour Orange (qui détient plus de 76 % des parts de la filiale dirigée depuis fin 2020 par le Français Xavier Pichon), la stratégie du pourrissement démarre. Il n’y aura pas de nouvelle proposition de rachat avant un moment. L’offre à 22 euros était à saisir. Take it or leave it. Depuis, les actionnaires minoritaires attendent. Ils peuvent actualiser leur page web de suivi du cours autant qu’ils veulent, il faut se faire à l’idée : le titre descend, lentement mais sûrement. Désormais, il atteint treize euros en Bourse. Polygon&cie n’ont plus qu’à attendre un miracle. Ou une nouvelle offre. Tout vient à qui sait attendre, dit-on.

Spadel : une OPA qui a pris l’eau suite au refus de l’actionnaire familial de majorer le prix

Même si dans la vie, il ne faut jamais dire “plus jamais”, la question d’une éventuelle nouvelle OPA sur le capital de Spadel (Bru, Spa, Carola…) émanant de l’actionnaire majoritaire, le holding entre les mains de la famille du Bois, ne semble désormais plus d’actualité. Chat échaudé craint l’eau froide. Et à chaque fois qu’on lui pose la question, Marc du Bois, CEO de Spadel, nous répond inlassablement que “cette page est tournée.”

Rétroactes. Nous sommes en 2015. L’actionnaire familial, détenteur de plus de 90 % des parts, annonce alors le lancement d’une OPA à 95 euros par action, soit une prime de plus de 20 % par rapport au cours de l’action.

Spadel justifie alors cette opération par des investissements conséquents prévus dans le cadre d’un plan stratégique 2016-2020, avec le lancement de nouveaux produits, qui, dit-il à l’époque, “grèveront la rentabilité du groupe et donc sa capacité dividendaire.” Autre élément qui plaide en faveur de cette OPA : le fait que Spadel n’a pas réellement besoin de la Bourse pour lever des capitaux, autofinançant sa croissance depuis… 1922.

Liquidité marginale

Dans le chef de l’actionnaire familial, la confiance est de mise. Le conseil d’administration de Spadel, composé de quatre administrateurs indépendants n’a-t-il pas approuvé ce prix ? Et pourtant, la contestation au sein des minoritaires va rapidement se mettre en place. Le cabinet de conseil financier et juridique Deminor va fédérer des actionnaires, représentant un bloc d’un peu moins de 5 % du capital. Leur conviction ? Ce prix de 95 euros est bradé, notamment au vu des perspectives de croissance de l’entreprise mais aussi de sa valeur en cas de revente. Un argument qui n’avait pas manqué à l’époque de surprendre Marc du Bois estimant qu’un tel projet de cession n’était absolument pas dans les cartons.

Après des semaines de discussions stériles et sans majoration du prix proposé aux actionnaires, Spadel annoncera en décembre 2015 détenir 93,03 % du capital de Spadel, insuffisant donc pour envisager un squeeze out, un retrait forcé des minoritaires. Un échec donc. Près de huit ans plus tard, l’action Spadel cote aux alentours de 160 euros. Mais la liquidité de l’action, elle, est devenue marginale.