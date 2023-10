Le "Formidable", "Fritaillette" ou "Surréaliste" : Quick récompensé pour sa belgitude

Les hagiographes de Quick se souviennent que l’enseigne a été fondée en 1971 par deux managers du groupe GB, inspirés par les chaînes de fast-food américaines, à commencer par McDonald’s. Précurseur dans la catégorie, au fil du temps, la marque belge s’est peu à peu "francisée" avec une approche communication purement promotionnelle qui a progressivement eu raison de l’image et de l’iconicité de Quick.

Un an plus tard, les restaurants et la marque étaient repris par Burger Brands Belgium, bien décidé à leur redonner leur lustre d’antan. Un solide défi pour Happiness, qui remporta le budget communication pour la Belgique, sachant que l’enseigne était pour ainsi dire devenue une marque générique de la restauration rapide. Sachant aussi que le repreneur de Quick venait de lancer Burger King en Belgique.

Le challenge était clair : comment faire revivre une marque locale de fast-food prise en tenaille entre deux puissants concurrents américains ? La réponse de l’agence : en jouant la carte du "goût belge". Si Quick revendiquait déjà "le goût" dans sa communication, à partir de 2016, Happiness décide d’y ajouter la notion de belgitude. L’objectif sera dès lors de nourrir le goût et la culture belges, fers de lance d’une stratégie qui percole au-delà des campagnes de pub. Chaque année, Quick propose des nouveaux burgers porteurs de cette belgitude. À l’exemple du "Formidable", du "Fritaillette" ou du "Surréaliste", décrits à la fois comme de formidables outils de vente et de véritables actifs de marque.

Régulièrement, Quick active également sa communauté en lui permettant de participer à "la célébration du goût et de la culture belge". Comme en témoignent la "Giant Collerette" permettant aux fans de créer leur propre design des typiques collier en carton de l'iconique burger, ou la Giant Love Song, composée de tous les messages d'amour pour la marque que les Belges publient en ligne. Résultat, aux dires de Happiness, l'an dernier, Quick a augmenté son taux de trafic de 17,8 % par rapport à 2015. Sur la même période, la valeur du ticket moyen a progressé de 37,7 % et ses top-line sales de 62 %. "La marque est aussi devenue la plus différenciante de la catégorie, avec la personnalité la plus forte et une grande popularité pour ses nouveaux burgers", souligne-t-on.

